'Eşime neden baktın' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak'ta bir tekel büfesi önünde tartışma sonucunda Cem Çakı, Murat Yangun'u öldürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde olayın anları kaydedildi. Yangun'un cenazesi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

ZONGULDAK'ta Cem Çakı'nın (51), 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) öldürüp, araya giren H.G.'yi (20) yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çakı'nın belindeki bıçağı yokladıktan sonra bir anda saplaması yer alırken, Yangun'un kanlar içinde aracına binip gittiği görüldü. Diğer yandan Yangun'un cenazesinde kalabalık, cami avlusuna sığmadı; namaz yolda kılındı.

Olay, 13 Aralık'ta Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Yangun'a yaklaşan Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan H.G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı da olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. H.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı dün tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Yangun'un hayatını kaybettiği olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; Yangun'un aracından tekel bayiye yöneldiği sırada Çakı'ya hitaben bir şey söylediği, ardından Çakı'nın belindeki bıçağı yoklayarak Yangun'a saldırdığı anlar yer aldı. Yangun'un eşinin araçtan inerek ona müdahale ettiği, Yangun'un üstünü çıkardığı ve bir arkadaşının direksiyona geçmesi ile geldiği araçla hastaneye doğru yola çıktığı görüldü.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞ

4 ay önce evlenen Yangun için bugün öğle vakti Taşbaca Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Yangun'un annesi ve eşi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazeye çok sayıda kişi gelince caminin avlusu yetersiz kaldı, sokakta trafik durdu. Tabut, caminin merdivenlerinin korkuluğuna konup namaz, yolda kılındı. Yangun, namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
