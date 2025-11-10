Haberler

Zonguldak'ta Atatürk'ün Anma Töreni

Zonguldak'ta Atatürk'ün Anma Töreni
Güncelleme:
Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda anma töreni düzenledi. İl genelinde gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşu ve çelenk sunma törenleri yapıldı.

ZONGULDAK'ta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda anma töreni düzenledi. Madenciler, kömür ocağı girişinde ve müessese avlusunda saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde, kent genelinde törenler düzenlendi. İl protokolü, polis, jandarma ve vatandaşlar, valilik binası önündeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Araçlarından inenler ve o an çalışanlar, Atatürk portrelerine dönerek saygı duruşunda bulundu. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda da Atatürk'ü anmak için tören düzenlendi. Üzülmez Müessese Müdürlüğü avlusunda, yer altından çıkanlar ve işe başlayacak madenciler ile müessese çalışanları toplandı. Atatürk büstüne çelenk sunumu ardından sirenlerin çalmasıyla madenciler, Ata'ya saygı duruşuna geçti. Tören İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
