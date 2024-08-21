Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in hastane raporu ortaya çıktı. Raporda, talihsiz adamın vücudunun birçok yerinde derin kesikler olduğu, 6-7 köpeği saldırdığı belirtildi.

Ayhan Özçelik

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HASTANE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Özçelik'in yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

VÜCUDUNDA DERİN KESİKLER VAR

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu kaydedildi. Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı. Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.