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Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda

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Fatih'te, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Rapor, Özçelik'in vücudunda derin kesikler olduğunu ve 6-7 sokak köpeğinin saldırdığını belirtiyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in hastane raporu ortaya çıktı. Raporda, talihsiz adamın vücudunun birçok yerinde derin kesikler olduğu, 6-7 köpeği saldırdığı belirtildi.

Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporundaAyhan Özçelik

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda

HASTANE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Özçelik'in yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

VÜCUDUNDA DERİN KESİKLER VAR

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu kaydedildi. Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesilerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı. Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (5)

Yusuf Yap:

Sadece insanlar degil, hayvanlari bile yalanlariyla insanlara düsmanlastiriyorlar.

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Zor Hayat:

Aynı mahallede oturuyoruz garibanın tekiydi cinayet olacağını düşünmüyorum

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Seydo:

Koskoca bir yalan. Garibanı kimler öldürdü kim bilir. Kimvurdu’ya gitti. Sokak köpekleri suçlu bulundu..

7
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Sadık:

Akraba ziyareti peki akrabalarının sokak köpeklerinin varlıgından haberdar olmaması imkansız ,nasıl yalnız bıraktılar

4
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Irmak Ajans:

Yorumlara bakıyorum da herkesin bir fikri var herkes alim olmuş. Aklı olmadan fikir yürüten o kadar çok insan var ki . Ya bu araların hepsi gerçekse hiç bunu düşündünüz mü gerçekten yazık

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