Zeytinburnu'nda Park Halindeki Araçların Lastiklerini Patlatan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Zeytinburnu'nda bir kişi, sabah saatlerinde park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlatarak zarar verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gözaltına alınan şüphelinin 6 suç kaydı bulunuyor.

Zeytinburnu'nda park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlatan şüpheli gözaltına alındı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişi, elindeki bıçakla park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini keserek patlattı. Araçlarının durumunu gören mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin 22 yaşındaki Hüseyin A. olduğunu tespit etti. Çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aracı zarar gören vatandaşlardan Mert Özçelik, "Sabah arkadaşım arayarak arabanın lastiklerinin kesildiğini söyledi. Bizim bir lastiğimiz kesilmişti ancak bazı araçlarda zarar daha büyüktü. Şikayetçi olduk, umarım gereği yapılır." dedi.

Şüphelinin park halindeki araçlara zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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