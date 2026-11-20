GAZİANTEP'te yaşayan ileri dönüşüm sanatçısı Zeynep Elbeyli, mutfaklarda çöpe atılan sebze ve meyve atıklarını altın ve gümüşle kaplayarak sanat eserine dönüştürdü. Yaklaşık 6 yıl boyunca topladığı 5 bin organik atık arasından seçtiği parçalarla 387 eserlik koleksiyon oluşturan Elbeyli'nin çalışması, dünyanın en büyük organik atık sergisi olarak tescillendi. Elbeyli, eserlerini COP31 Yeşil Bölge'de sanatseverlerle buluşturdu.

Fizyoterapistlik mesleğinin ardından sanat çalışmalarına yönelen Zeynep Elbeyli, yıllardır evsel atıkları kullanarak heykeller, tablolar, aydınlatmalı eserler ve kişisel aksesuarlar tasarlıyor. Atık malzemelerle yaptığı çalışmaların ardından insanların tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmek isteyen Elbeyli, mutfaklarda çöpe atılan sebze ve meyve parçalarını değerlendirmeye karar verdi. Yaklaşık 6 yıl boyunca topladığı organik atıkları altın ve gümüşle kaplayarak mücevher niteliğinde eserlere dönüştüren Elbeyli, 'Doğanın İki Yüzü' isimli sergisini açtı. Toplam 387 parçadan oluşan koleksiyonuyla dünya kadınlar rekoru ve dünyanın en büyük organik atık sergisi tescilini alan Elbeyli, pandemi ve depremin ardından bir süre ara verdiği sergi çalışmalarını sürdürüyor.

'ÇÖPÜ BEN ÜRETİYORUM, SANAT ZATEN DOĞADA VAR'

Yıllardır evsel atıklardan sanat eserleri ürettiğini ve zamanla çalışmalarının amacını daha fazla sorgulamaya başladığını anlatan Zeynep Elbeyli, "Önceleri inorganik atıklarla çalışıyordum. Haberlerde 'Çöpten sanat çıkaran kadın' diye tanıtılıyordum. Benim vermek istediğim mesajın insanlara yeterince ulaşmadığını düşündüm. Çünkü çöpü ben üretiyorum. Kendi çıkardığım çöpten sanat yaptım diye alkışlanıyorum. Oysa sanat zaten doğada var. Ben daha derin bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. İnsanların her gün görüp önemsemediği, ayağıyla ittiği, süpürüp attığı şeylere başka bir gözle bakmasını istedim. Böylece mutfaklarda çöpe attığımız sebze ve meyve atıklarını altın ve gümüşle kaplayarak bir koleksiyon oluşturma fikri ortaya çıktı" dedi.

'5 BİN PARÇA ARASINDAN SEÇEREK 6 YILDA HAZIRLADIM'

Koleksiyonun hazırlanma sürecinde birçok belirsizlikle karşılaştığını belirten Elbeyli, "Daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı için nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bunlar tablo mu olacak, takı mı olacak, nasıl bir form kazanacak, hiçbir şey belli değildi. Tamamen belirsizlik içerisinde yola çıktık. Yaklaşık 6 yıl süren bir projeydi. Parçaları biriktire biriktire ilerledim. 5 bin parçanın içerisinden 500 parça seçildi. Sonrasında doğanın bize izin verdiği ölçüde koleksiyon şekillendi. Sanki doğa, 'Benim kalıplarım yok ama kurallarım var' diyordu" diye konuştu.

'10 YIL SONRA BU PARÇALARIN NE OLACAĞINI BİLMİYORUM'

Organik atıkların doğal yapısını koruyarak çalıştığını ve bu nedenle eserlerin zaman içerisinde değişime uğrayabileceğini ifade eden Elbeyli, "Aslında bu çalışmayla doğanın kendi döngüsüne bile müdahale etmiş olduk. Çünkü doğada çürüyecek, yok olacak parçaları sırf görünür kılabilmek için altın ve gümüşle kapladık. Ama bu parçaların içlerinde belki de çürüme devam ediyor. Ben 10 sene sonra bu parçanın ne olacağını bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Çünkü daha önce yapılmış ve uzun yıllar boyunca test edilmiş bir çalışma değil" ifadelerini kullandı.

'GUINNESS HAYALİMLE BAŞLAYAN SÜREÇ REKORLA SONUÇLANDI'

Koleksiyonun tescillenme sürecini anlatan Zeynep Elbeyli, şöyle konuştu:

"Bu fikrin heyecanıyla daha önce de bana önerildiği gibi Guinness Rekorları'na başvurmayı düşünüyordum. Tamamen tesadüf olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden arandım. 2019 GastroANTEP Festivali'nin açılış sergisi için ne yapabileceğimi sordular. Ben de elimde bir koleksiyon olduğunu ama Guinness gibi bir hayalimin de bulunduğunu söyledim. Böylece süreç başladı. Sonuçta dünya kadınlar rekoru ve dünyanın en büyük organik atık sergisi olarak tescillendi."

'KOLEKSİYONU BOZMAK İSTEMİYORUM'

Eserlerini satın almak isteyenlerin bulunduğunu ancak koleksiyonun bütünlüğünü korumak istediğini dile getiren Elbeyli, "İlk başta rekor tescili olursa koleksiyonun bir katma değeri olacağını düşündüm. Böylece kızlarımızın eğitimi için de ciddi bir kaynak oluşturabilirdim. Bir sivil toplum kuruluşuyla bir etkinlik yapmayı hayal etmiştim. Ancak zamanla eserlerin kullanımına ilişkin bazı belirsizlikleri gördüm. Şimdi bu koleksiyonu bozmak istemiyorum. Ama gelen teklifler var, satın almak isteyen çok sayıda insan var. Bunlar belki kalıp olarak çalışılabilir ve daha farklı projeler geliştirilebilir. Bu henüz çok bakir, çok dokunulmamış bir alan. Covid olması ve ardından deprem yaşamamız da koleksiyonu bir süre kenarda tutmama sebep oldu" dedi.

'KIZ ÖĞRENCİLERE BURS VE MENTORLUK DESTEĞİ SAĞLIYORUM'

Sanat çalışmalarını sosyal sorumlulukla da birleştirdiğini ifade eden Zeynep Elbeyli, "Her türlü evsel atığı kullanarak ışıklı, öykülü heykeller ve tablolar yapıyorum. Kişisel aksesuarlar anlamında da özgün çalışmalarım var. Sergiler açıyorum. Bir gelir havuzum var. Oradan da özellikle kızlarımıza burs olarak destek sağlıyor, o bahaneyle mentorluk yapıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı