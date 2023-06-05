Diyarbakır'da bulunan Roma'nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi'nin altında jeoradar ile devasa yapılar tespit edildi. Mithras Tapınağı'nın gizemine ulaşmak için kazılar başlıyor.

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin altında devasa yapılar tespit edildi

Zerzevan Kalesi'nde Mithras Tapınağı'nın gizemine ulaşmak için kazılar başlıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bulunan Roma'nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi'nin altında jeoradar ile devasa yapılar tespit edildi.

Zerzevan Kalesi, Çınar ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer almakta. Roma'nın sınır garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tarihi Asur Dönemi'ne kadar gitmektedir. Roma Dönemi'ne M.S. 3. yüzyılda Severuslar Dönemi'nde asıl askeri yerleşim inşa edilmiş, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanıldı.

1200 metre uzunluğunda, 12-15 metre yüksekliğinde surlarla çevrelenmiş askeri yerleşimde, kamu yapılarının bulunduğu güney alanda, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi (güney kule), kilise, yönetim binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer almaktadır. Kuzeyinde ise cadde-sokaklar ve konutlar takip edilebilmektedir. Konutların bulunduğu alanda aynı zamanda su sarnıçları, yeraltı kilisesi, yeraltı sığınağı, dünyada bulunmuş, Roma'nın doğu sınırındaki Mithras Tapınağı tespit edildi. Surların dışında ise yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları, nekropol alanında ise kaya mezarları ve tonozlu mezarlar dikkat çekiyor.

Kalede 2014 yılında başlayan kazılarla onlarca eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazı ekibi, jeoradar ile yaptığı taramalarla yeraltında devasa yaptılar tespit etti. Mithras Tapınağı'nın gizemine ulaşmak için kazılar tekrar başlayacak.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, İHA muhabirine, mevcut yapılarda restorasyon projelerinin tamamlandığını, kısa zaman içinde Zerzevan Kalesi'nde güney kulede ve büyük kilisede restorasyon çalışmaları başlayacağını söyledi.

"Mithras'ın gizemlerinden bir kısmına da yapılan kazılarla cevap bulabileceğiz"

Bununla birlikte yine kazı çalışmaları devam edeceğini belirten Coşkun, "Önemli alanlarımızdan birisi Mithras kutsal alanında kazı yapacağız. Mithras Roma'nın gizem külttü. Yazılı bir belgenin olmadığı inanç sistemi. Mithras ilgili bilinmeyen birçok soruya cevap bulunduğunu biliyoruz. Yeni sorular ve merak edilen konular var. Bu yılsonuna kadar Mithras'ın gizemlerinden bir kısmına da yapılan kazılarla cevap bulabileceğiz" dedi.

Zerzevan Kalesi'nde büyük bir yerüstü şehri olduğunu, çalışmayla büyük bir yeraltı şehri tespit ettiklerini ifade eden Coşkun, özelikle yaptığımız jeoradar çalışmalarda yeraltında devasa yapılar tespit ettiklerini kaydetti.

4-5 kat yapılar olduğuna dikkat çeken Coşkun, "İçine binlerce kişinin girebileceği devasa yapılar. Yerüstü şehrinin daha büyüğü yeraltında altında da kazı çalışması başlatacağız. Zerzevan Kalesi'nde binlerce eser ortaya çıkartıldı. Şu an 120 tanesi İç Kale Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Yakın zamanda bir müze projesi planlanıyor" diye konuştu.