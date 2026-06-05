Sezai Karakoç Rami Kütüphanesi'nde anılıyor

Türk şiiri ve düşünce dünyasında derin izler bırakan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Rami Kütüphanesi'ndeki "Zamana Adanmış Sözler" sergisiyle anılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan sergide usta kalemin edebi mirasını yansıtan eserlerinin ilk baskıları, Diriliş Dergisi'nin orijinal kopyaları ve daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri yer alıyor.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e "Diriliş Partisi Genel Başkanı" sıfatıyla yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilmiş Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç'un şahsi daktilosu da sergide görülebiliyor.

Ayrıca kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir tarafından Karakoç'un şiir ve fikir dünyasından ilhamla hazırlanan 30 özel kaligrafi eseri de sanatseverlerle buluşuyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen İsmail Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, hazırlık sürecinin arka planını, arşiv belgelerinin tasnif aşamasını ve Karakoç'un mirasını görsel bir dile nasıl aktardıklarını AA muhabirine anlattı.

" Türkiye'nin ruhu diyebileceğimiz Karakoç'u her vesileyle anabiliriz"

Küratör İsmail Erdoğan, Karakoç'u anmanın önemine dikkati çekerek, "Üstadı anmak için aslında özel bir sebebe gerek yok. Üstad her an, her saniye anılmayı, gündem olmayı fazlasıyla hak eden birisi. Çünkü Türkiye'nin ruhu, gökyüzünün şairi olarak Sezai Karakoç'u her an, her vesileyle anabiliriz. Bu sergi de o vesilelerden biri." dedi.

Serginin Karakoç'un çok yönlü kişiliğini yansıttığını belirten Erdoğan, "Onun tabii parti ve siyasi tarafı var. Bir tarafıyla aslında sembolik, bir tarafıyla da hakikat. O yönüne de vurgu yapan bir içerik var sergimizde. Bu anlamda çok kapsamlı ve daha önce sergilenmemiş birçok şeyin olduğu özel bir sergi, Zamana Adanmış Sözler sergisi." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim hikayemde Sezai Karakoç'un çok ayrı bir yeri var"

Erdoğan, Karakoç ile tanışma fırsatı bulduğunu, bunun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir şeref, her şeyden önce. Çünkü ben okumaya başladığımda ilk okuduğum isimlerden biri oldu. Üniversitedeyken ilk tanıştığım isimlerden biri Sezai Karakoç'tu. Benim hikayemde Sezai Karakoç'un çok ayrı bir yeri var. Birkaç defa görüşme imkanım söz konusu oldu ama onunla görüşmekten ziyade aslında onu izlemek, onu tecrübe etmek demek daha doğru olur."

Bir gün vapurda karşılaştıklarını söyleyen Erdoğan, "Onunla bu karşılaşma ve önceki bazı görüşmeler hep bende şöyle bir izlenim uyandırmıştı, 'Kesinlikle bu adam bu dünyaya ait değil'. Bu dünyayı fikirleriyle düşüncesiyle muhteşem duygularıyla sarmış, sarmalamış ve bu dünyaya yol göstermiş. Ama bunu yaparken sanki başka bir dünyadan, gökyüzünün şairi denmesi de biraz onunla alakalı, başka bir evrenden, başka bir perspektiften haber veriyormuşçasına duran, yaşayan, nefes alan birisiydi. Onun için bu dünyaya ait değil ifadesini kullanmıştım." diye konuştu.

İsmail Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sergilenen bazı şeyleri bir daha görmeye imkanları olmayabilir insanların. Dolayısıyla Üstadın ilkokul diplomasından ailesinin aldığı madalyaya, kendi fahri doktoralarına, bir dava esnasında çekilmiş mahkemedeki bir fotoğrafına, o kitapların, dergilerin cilt haline gelmiş vaziyetleri ya da ilk yayınlanmış versiyonlarıyla Diriliş Dergisi'nin ilk baskılarının olduğu bu geniş yelpazeye, kendi el yazısıyla not aldığı notların, şiir eskizlerinin ilk defa sergilendiği bu sergiyi kesinlikle kaçırmasınlar."

"Bir sözü tablo haline getirerek her insana bir şey söylemesini arzu ettim"

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir ise sergiye çok uzun ve özenli bir süreç sonunda hazırlandığını belirterek, " Sezai Karakoç'un 'Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.' sözünden hareketle devam ettim. Rami Kütüphanesi'ndeki bu serginin bir parçası olmaktan dolayı da mutluyum." şeklinde konuştu.

Eserlerinde Karakoç'un duygu dünyasını estetikle buluşturmayı hedeflediğine işaret eden Nayir, "Toplam 30 eser var. Ben Sezai Karakoç düşüncesini en güzel şekilde yansıtmaya çalıştım. Sezai Karakoç'un bir dizesindeki hüznü, sevinci gerek mürekkebin rengiyle gerek kullandığım kağıtla kalemle yazı türüyle onu yansıtmaya çalıştım." dedi.

Nayir, Sezai Karakoç'un eserlerinden yola çıkarak hazırladığı eserlerde Sezai Karakoç düşüncesini yansıtacak özel karakterler geliştirmeye çalıştığını belirterek, "Kaligrafi sanatının estetiğini Sezai Karakoç düşüncesiyle birleştirerek Sezai Karakoç düşüncesini çerçeveye almaya çalıştım. Biliyorsunuz söz uçabilir, söylenince unutulabilir, bir kitaba yazılan bir cümle kitabın arasında kalabilir ama ben bu sözü bir tablo haline getirerek, her insana bir şey söylemesini arzu ettim. Asıl amacım da buydu." görüşünü paylaştı.

Şiirleri seçerken büyük bir titizlik gösterdiğini vurgulayan Nayir, "Bu şiirleri seçerken daha çok Sezai Karakoç'un diriliş fikrini yansıtmasını önceledim. Çünkü Sezai Karakoç'ta diriliş çok önemli bir imge. Gül dirilişi, diriliş işçisi, ruhun dirilişi, insanlığın dirilişi gibi kavramlar beni çok etkilediği için daha çok bu kavramlar etrafında şekillendi seçtiğim şiirler." ifadelerine yer verdi.

"Gençler Sezai Karakoç'un farklı yönlerini keşfedecekler"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise Karakoç'un resmi kayıtlara göre ocakta doğduğunun bilindiğini ancak sohbet ve yazılarında mayıs ayında doğduğunu belirttiğini anlattı.

Kütüphanenin vizyonuna uygun bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Çelik, "Rami Kütüphanesi sadece kitapların depolandığı, bilgi erişim hizmeti veren bir mekan değil, aynı zamanda kültürel hafızanın taşıyıcısı olan bir mekan, bir kurum. Dolayısıyla son dönemin önemli mütefekkirlerinden biri olan Sezai Karakoç'u toplumda daha çok görünür kılmak için bu sergi düzenlendi." diye konuştu.

Çelik, serginin hedef kitlesinde gençlerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Sezai Karakoç şair kimliğinin yanı sıra bir düşünce adamı, bir mütefekkir. Diriliş mefkuresi ismiyle bir toplumsal dönüşüm tezi var. Bu muhataplarından en önemlisi de gençler tabii ki. Sezai Karakoç'u okuyan çok ciddi bir genç kitle olduğunu biliyorum. Bunu çeşitli mecralarda takip ediyoruz. Dolayısıyla gençler Sezai Karakoç'un farklı yönlerini, farklı kimliklerini de burada bu sergiyle keşfedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.