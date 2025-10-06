Zafer Koç, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Atandı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle görev yeri değişerek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Zafer Koç için adliyede uğurlama töreni düzenlendi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu. Koç için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve adliye personeli katıldı.

'2 YIL UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK'

Törende konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, "Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Başsavcıvekillerim, hakimlerimiz, değerli meslektaşlarım, Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız Zafer Koç'un Yargıtay'a atanması nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Kendisiyle 2 yıl çalıştık; 2 yıl birlikte çalıştık. Uyumlu bir şekilde çalıştık. Başarılı bir şekilde çalıştık kanaatindeyim. Ayrılıklar hüzünlüdür kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" dedi.

'ADALET YAŞAM BOYU SÜRMESİ GERELEN İÇSEL BİR KAVRAM'

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Zafer Koç da törende bir konuşma yaptı. Koç, "Adalet kavramıyla 14 yaşında tanışmış bir bireyim. Ankara'da Adalet ve Meslek Lisesi diye bir lisemiz vardı. Ortaokul sonrası Adalet Bakanlığına bağlı Trakya'daki köyümde ilkokul ve ortaokulu okuduktan sonra bu liseyi kazanmam nedeniyle rahmetli babam beni alarak Ankara'ya Adalet Meslek Lisesi'ne teslim etti. Adalet kavramı bizim genlerimize işlemiş bir kavram haline geldi. Hak, hukuk, adalet nedir. Biz 14 yaşında bunu öğrenmiş olduk. 1986 yılında Ankara'da başlayan adalet rehberliği sürecimiz eğitimle ve stajla birlikte 10 yıl boyunca 1996'ya kadar Ankara'da devam etti. Daha sonra kuramızı çekerek Türkiye'nin değişik ilçelerinde, illerinde görevimizi icra ettik. Cuma günü kararnameyle tekrar Yargıtay çatısı altında Cumhuriyet Savcısı olarak Ankara'ya geri döneceğim. 40 yıllık aradan sonra tekrar Adalet rehberliğimizi Ankara'da devam ettirmek üzere bugün temenni ederek görevimizden ayrıldık. Adalet yaşam boyu süren ve sürmesi gereken içsel bir kavram. Bundan sonra da adalet görevimizi aynı vicdani sorumlulukla ve adaletle hükmetme gayretiyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Anadolu Adliyesi'nde 2024 Ocak sonunda başlayarak bugüne kadar elimizden geldiği, aklımızın erdiğince ama vicdani sorumluluktan ayrılmamak kaygıyla görevimizi icra etmeye gayret ettik. Bu görevimizi icra ederken temizlik görevlisinden, hakimlerimize, Ağır Ceza Başkanlarımıza, Başsavcıvekillerimize, savcılarımıza varana kadar bizlere destek olan, bu görevlerimizi icra ederken hep birlikte omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonra da inşallah Anadolu Adliyesi'nin adaletin timsali olarak faaliyetine ve görevlerine layıkıyla devam edeceğine olan inancım tamdır. Bizler ulusal düzeyde adalet terazisini taşımaya gayret ederken değinmeden geçemeyeceğimiz bir uluslararası boyutta özellikle Gazze'de Filistin'de yaşanan adaletsizlik yani zulüm devam ediyor. Bu zulmün ortadan kaldırılması için en büyük bayraktarlığı yapan ülkemizin devlet başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri, çabaları ve üstün vicdani sorumluluğu nedeniyle huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi şükranlarımı da arz etmeden geçemeyeceğim. Bu anlamda ben tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Basınımızın değerli mensuplarına özellikle teşekkür ediyorum bizleri burada yalnız bırakmadılar" dedi.

Zafer Koç konuşmasının ardından Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve adliye personeliyle fotoğraf çektirdi.Koç fotoğraf çekiminin ardından vedalaşarak Kartal'daki Anadolu Adiyesi'nden ayrıldı.