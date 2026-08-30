30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de coşkulu ziyaret

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Yurttaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Herkesin özel günlerde buraya gelip Atasını ziyaret etmesi ve tarihini tekrar bütün dokularıyla yaşaması ve hissetmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Bir başka yurttaş ise "Şu sevgi seline bak, yüzyıllar geçse unutulmuyor" dedi.

Büyük Zafer, 104'üncü yıl dönümünde coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı töreninin ardından Anıtkabir yurttaşların ziyaretine açıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, mutlu olduğunu belirterek, böyle özel bir günde Anıtkabir'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmenin değerli olduğunu söyledi. Yurttaş, "Gençleri de benim yaşıtlarımı da aramızda görmek beni çok mutlu ediyor. Çok gururluyuz bugün. Herkesin de öyle olduğuna inanıyorum, öyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir diğer yurttaş, "Herkesin özel günlerde buraya gelip Atasını ziyaret etmesi ve tarihini bütün dokularıyla yaşaması ve hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle özel günlerde milli bilincimizi bir arada tutmak ve Türk milleti olarak bir olduğumuzu hissetmek ve bilmek amacıyla herkesin Atasını, şehitlikleri, kendi aile büyüklerini ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli bayramlara daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞU SEVGİ SELİNE BAK..."

Emekli olduğunu belirten bir yurttaş insanları göstererek, "Şu sevgi seline bak, yüzyıllar geçse unutulmuyor, unutulmuyor. Ne kadar konuşsalar yine unutulmaz" şeklinde konuştu.

Kucağında çocuğuyla gelen bir başka yurttaş, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Büyük büyük dedemize geldik. Bize böyle bir ülke bıraktığı için minettarız" ifadelerini kullandı.

İlk kez Anıtkabir'e geldiğini, neredeyse ağlayacağını ve çok duygulandığını kaydeden bir başka yurttaş, "Hep istiyordum, yıllardır istiyordum" dedi. Yurttaş, "Çok duyguluyum. Atatürk'ü çok seviyorum" dedi.

Bir başka yurttaş da, "Buraya Atatürk sayesinde geldik. Onlar olmasaydı şu an İngiliz, Yunan olabilirdik. Kendisi gerçekten örnek aldığım insanlardan biri. Küçüklerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz buraya gelmeli. Coşkusunu yaşamalı bence. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum" diye konuştu.

"ÖĞRETMEN OLARAK BAŞÖĞRETMENİMİZİ ZİYARETE GELDİM"

İstanbul'dan kızlarıyla gelen bir yurttaş, Atatürk ve silah arkadaşlarını ziyaret etmeye geldiklerini söyledi. Yurttaş, "Özellikle kızlarımla beraber geldim, çocuklarımla beraber geldim. Onlara çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı. Yanındaki yurttaş ise, "Ben de sınıf öğretmeni olarak Başöğretmenimizi ziyarete gelmiş oldum. Bugün de bu kadar kalabalık olması çok güzel. Gururluyuz o yüzden, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER"

Diğer bir yurttaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı tüm dünyanın en güçlü emperyalizmine karşı, yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş bir savaşın adıdır. Cumhuriyet de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın eseridir. Dolayısıyla çok gururluyuz, mutluyuz. Atatürk vatandır. Atatürk aynı zamanda namustur. Eğer Sevr'in haritasına herkes bakarsa, Mustafa Kemal Atatürk'ün hem vatan hem de namus olduğunu görür. Dolayısıyla Cumhuriyet çok büyük bir değerdir. Ama laik Cumhuriyet. Cumhuriyet eğer laik değilse, eğitim laik değilse ne Cumhuriyet tamamlanmış Cumhuriyet'tir ne de eğitim eğitimdir."

Çok mutlu olduğunu kaydeden 10 yaşındaki bir çocuk, Atatürk hayatta olsaydı ona onu sevdiğini söyleyeceğini ve sarılacağını ifade etti. 13 yaşındaki bir başka çocuk ise, "Yıllar önce bizim için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Bunun için hem çok gurur duyuyorum hem de çok mutlu oluyorum" dedi.

Almanya'dan gelen bir çocuk, Atatürk hayatta olsaydı, çok iyi bir insan olduğunu ve onu sevdiğini söylemek istediğini belirtti.

"ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI BU ÜLKENİN KALBİNDE BİRİNCİ İKSİR GÜÇ"

İzmir'den gelen bir kişi ise gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buraya gelmekle tarihi tarih yapan yapının ne olduğunu, Atatürk'ün bu ülkeye neler verdiğini, onun silah arkadaşlarının hala başımızda nasıl bir bereket olarak dolaştığını çok daha iyi görmüş, çok daha da iyi yaşamış olduk. Bizler 7 bin yıllık Türk tarihinin ilk amirali Emir Çaka Bey'in yarıda bıraktığı ülkü ve idealleri ortaya koyarken 30 Ağustos'u unutmadık. Çünkü 30 Ağustos sadece bir tarih değildir, Türk'ün medeniyetine giden bir tasavvurun adresidir. Bundan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Zaten buradaki kalabalığa baktığımız zaman hala Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bu ülkenin kalbinde ve ruhunda birinci iksir güç olarak yaşadığının da en büyük kanıtıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum."

Kucağında çocuğuyla gelen bir başka yurttaş da, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Büyük büyük dedemize geldik. Bize böyle bir ülke bıraktığı için minettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA