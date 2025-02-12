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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak, Kar Yağışı Bekleniyor

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak, Kar Yağışı Bekleniyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de sıcaklıkların yarından itibaren artmasının yanı sıra bazı illerde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısındaki illere sarı kodla uyarı yapıldı.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olduğunu belirten Acar, sistemin İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladığını söyledi.

Acar, bugün İç Anadolu'nun doğusu için uyarıda bulunduklarını anımsatarak, "Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'taki yağışların bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre üzerinde kar yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan ve Tunceli'de yarın yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını aktaran Acar, bu illere sarı kodla uyarı yapıldığını vurguladı.

Acar, sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren önce Akdeniz'e inen bir sistem etkili olacak. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla beslenmesiyle iki sistem ülkemizi etkileyecek. Böylece, önce sıcaklıklar artacak, önümüzdeki hafta ortasında ise azalacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz."

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Acar, "Ankara'ya kuru soğuk, ayaz kaldı." ifadesini kullandı.

Acar, başkentte gece sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye ineceğini, gündüz sıcaklıkların 7 derece olacağını söyledi.

İstanbul'da bugün etkili olan sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Acar, "İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı, hafta sonu sıcaklıklar 12-13 dereceleri görecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul'da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek." bilgisini verdi.

Acar, İzmir'de sıcaklıların artmaya başladığını ve gelecek hafta İzmir ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak görülmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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