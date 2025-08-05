Yurt Genelinde Sıcaklık Rekoru: 5 Kentte 40 Dereceyi Aştı

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Bugün öğleye kadar 5 kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Siirt'in Kurtalan ilçesi 44 derece ile en yüksek sıcaklığı kaydederken, Şırnak, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep'te de sıcakta önemli artışlar yaşandı.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 5 kentte 40 dereceyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 44 derece olarak ölçüldü.

Bunu, 42,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi, 41,9 dereceyle Batman'ın Beşiri ilçesi, 41,1 dereceyle Diyarbakır'ın Hani ilçesi ve 40,1 dereceyle Gaziantep'in Araban ilçesi takip etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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