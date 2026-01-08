Haberler

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde etkili olan fırtınanın akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de etkisini kaybedeceğini açıkladı. Yarından itibaren yağışların Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan fırtına, akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yarın sabah saatlerinde ise yurdun diğer kesimlerinde etkisini kaybedecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdüren rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Fırtınanın akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yurdun diğer kesimlerinde ise yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini söyleyen Tekin, "İstanbul çevrelerinde yer yer 100 kilometre/saati aşan rüzgarları ölçtük. Akşam saatleri itibarıyla rüzgar Marmara çevrelerinde etkisini kaybedecek." dedi.

Yağışlı sistem yarın Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacak

Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen yağışlı sistemin yarın, Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacağını ifade eden Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde yer yer kar şeklinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olan yağış, yine Doğu Akdeniz'de Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olmasını tahmin ediyoruz."

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da etkili olan rüzgarın güneyli yönlerden yer yer fırtına düzeyine ulaştığını ve saatte zamanla hızının 100 kilometre/saati geçtiğini bildiren Tekin, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini, İstanbul'un doğu kesimlerine çekileceğini söyledi.

İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini söyleyen Tekin, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Ankara'da rüzgar beklenmediğini belirten Tekin, yarın hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde hafif yağışlar görüleceğini kaydetti.

Tekin, İzmir'de ise yarın sabah saatlerine kadar rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerden, cumartesi güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini belirtti.

