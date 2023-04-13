Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: 'Bayramdan Sonra Soğan Fiyatlarının Düşeceğini Bekliyoruz.

Kuru soğanın kilogram fiyatının 30 liraya kadar yükselmesini değerlendiren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların artış sebebinin üretimin düşmesi ve maliyetlerin yükselmesi olduğunu söyledi. Doğan, "Çiftçiye destek verilmeyince çiftçi soğanını ekemedi. Soğan ekilen alan 36 bin dönümden 12 bine düştü. Türkiye’nin tamamında ekim alanları düşünce soğan fiyatları yükseldi. Şu anda depolarda soğan 17-18 lira. İlk hasat başlıyor. Bayramdan sonra soğan fiyatlarının düşeceğini bekliyoruz. Bayramdan sonra soğan fiyatları üreticide 5-6 TL’nin arasında olacaktır. Soğanın maliyeti 4 lira 30 kuruş. Nakliyesiyle birlikte 5 lirayı geçecektir. Soğan ne kadar aşağı düşerse düşsün 5 liranın altına düşmez” dedi.

DİLAN KUTLU

Kuru soğanın kilogram fiyatının 30 liraya kadar yükselmesini değerlendiren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların artış sebebinin üretimin düşmesi ve maliyetlerin yükselmesi olduğunu söyledi. Doğan, "Çiftçiye destek verilmeyince çiftçi soğanını ekemedi. Soğan ekilen alan 36 bin dönümden 12 bine düştü. Türkiye'nin tamamında ekim alanları düşünce soğan fiyatları yükseldi. Şu anda depolarda soğan 17-18 lira. İlk hasat başlıyor. Bayramdan sonra soğan fiyatlarının düşeceğini bekliyoruz. Bayramdan sonra soğan fiyatları üreticide 5-6 TL'nin arasında olacaktır. Soğanın maliyeti 4 lira 30 kuruş. Nakliyesiyle birlikte 5 lirayı geçecektir. Soğan ne kadar aşağı düşerse düşsün 5 liranın altına düşmez" dedi.

Gıda fiyatlarında, enflasyon nedeniyle artış yaşanırken, en yüksek artış ise kuru soğanda gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2022 yılında gıda ürünlerindeki fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada marketlerde yüzde 314.6 ile fiyatı en çok artan ürünün kuru soğan olduğunu açıklamıştı. Bayraktar, kuru soğanın üreticiye maliyetindeki artışlara da dikkat çekmişti. Kuru soğan fiyatlarındaki artış bu yılın ilk üç ayında da devam etti. Kuru soğanın fiyatı marketlerde 30 liraya kadar çıktı.

TARIM BAKANLIĞI: "SOĞAN MİKTARI HALKIMIZIN İHTİYACINI KARŞILAYACAK MİKTARDA"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da soğan fiyatlarına değinilmeden "Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir" ifadelerine yer verildi.

"ÇİFTÇİ EKEMEYİNCE DE 36 BİN DÖNÜMDEN 12 BİNE DÜŞTÜ"

Türkiye'de erkenci soğan hasadının ilk yapıldığı illerden olan Adana, soğan üretiminde beşinci sırada yer alıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Üreticilerin soğandan önceki yıllarda kazanamadığı için geçen yıl Adana'da soğan ekilen alanın 36 bin dönümden 12 bin 500 dönüme düştüğüne dikkat çekti.

DEPOLARDA 17-18 LİRA

Soğan ekiminin geçen yıl az olduğu için üreticide "3,5 TL'den başlayan soğan fiyatlarının 10 liraya kadar çıktığını" vurgulayan Doğan, ANKA haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kışlık soğan depolara geçen yıl az girdiğinden dolayı bu yıl depolarda soğanın fiyatı 16-18 TL civarında değişmekte. Adana'nın tamamında soğan hasadı başlayacağı için soğan fiyatları ileride düşecektir. Orta boy, her evde kullanılan soğanın kilosu toptan fiyatı 17-18 TL arasında değişmekte. Büyükbaş diye tabir ettiğimiz soğanın kilosu 12-13 TL arasında değişmekte. Soğan fiyatlarının yüksek olmasının tek sebebi Adana ilimizde 2020-2021 yılları arasında soğan 36 bin dönüm iken soğan para etmeyince çiftçi 2021 yılında tarlasını sürdü. Biz özellikle ziraat odaları olarak hükümet ve Bakanlığımızdan çiftçimize destek verilmesini istedik. Çiftçiye destek verilmeyince çiftçi soğanını ekemedi. Çiftçi ekemeyince de 36 bin dönümden 12 500 dönüme bine düştü.

"SOĞAN NE KADAR AŞAĞI DÜŞERSE DÜŞSÜN 5 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ"

Türkiye'nin tamamında ekim alanları düşünce soğan fiyatları yükseldi. Şu an Adana'da ilk hasat başlıyor. Marketlerde bunun fiyatı 20 ile 30 TL arasında değişmekte. Eğer soğan fiyatlarının yükselmesini istemiyorsak, çiftçimiz soğan ektiğinde destek verirsek çiftçi soğandan para kazanacağı için fiyatlar bu kadar anormal olmayacaktır. Bayramdan sonra soğan fiyatlarının düşeceğini bekliyoruz. Bayramdan sonra soğan fiyatları 5-6 TL'nin üzerinde olacaktır. Buradan bir dönümde 4-5 ton arasında verim almakta. 4 ton aldığımızda bir dönüme maliyeti 12 lira. Bu da kiloda 3 lira maliyet demektir. 1 lira 30 kuruşta işçinin maliyeti var. Soğanın maliyeti 4 lira 30 kuruş. Nakliyesiyle birlikte 5 lirayı geçecektir. Soğan ne kadar aşağı düşerse düşsün 5 liranın altına düşmez."