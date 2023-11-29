"Yüreğimde Filistin" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

"Yüreğimde Filistin" başlıklı şiir, resim, kompozisyon ve sloganlı afiş yarışmalarının ödülleri Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde verildi.

Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, çocukların ve gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene katılan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Gazze'ye yapılan saldırılarda okul, cami ve kiliselerin de hedef alındığını belirterek, "Saldırılarda çocuk, yaşlı, kadın demeden insanlık suçu işlemek suretiyle yaklaşık 15 bin Filistinli şehit edildi, yaklaşık 36 bin kişi yaralandı, 88 cami tamamen yıkıldı." dedi.

Türk milletinin bu zor günlerde vicdani bir duruş sergilediğini, hukuki ve siyasi tepki göstermeye devam ettiğini kaydeden Anlar, şunları aktardı:

"Adalet ve merhametin teminatı olan kadim ve güçlü devletimizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı programı düzenleyen Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum."

"Gayemiz mazluma umut olan bir neslin inşasıdır"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de Gazze'de yaşanan drama işaret ederek, "Keşke bu acılar hiç olmasaydı ve bugün farklı şeyleri konuşsaydık. Yüreğimizin tam ortasında yaşadığımız ve avazımız çıktığı kadar bağırdığımız fakat bu emperyal dünya düzeninde maalesef güçlülerin haklı olduğu, haklıların güçsüz olduğu çok da adil olmayan bir zamana tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Milli ve manevi değerleri korumanın önemine dikkati çeken Yentür, "En güçlü olduğu dönemde bile haklının, güçsüzün yanında yer alan, zalime korku, mazluma umut olan bir neslin inşasıdır bizim gayemiz. Adalet ve merhamet temellerine dayanan bu dünyayı gençlerimizle kuracağız" dedi.

Dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi

Yarışmada kompozisyon dalında Zeynep Kübra Henden, şiirde Sümeyye Berra Çınar, resimde Zehra Nur Albayrak, sloganlı afiş dalında ise Yaren İzbul birinciliğe layık görüldü.

Anlarve Yentür ile Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu kazananlara ödül ve plaketlerini takdim etti.

Her kategorinin birincisi 10'ar bin lira alırken, ikinci 7 bin lira, üçüncü 5 bin lira, mansiyon kazananlar ise 3 bin lira ödülün sahibi oldu.

Kompozisyon ve şiir alanında birinci olan öğrencilerin eser metinlerinin okunduğu tören, öğrenci korosu tarafından Filistin marşlarının yorumlanması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Dereceye giren ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin şiir, resim ve kompozisyonları da kültür merkezi koridorlarında etkinliğe gelenlerin izlenimine sunuldu.