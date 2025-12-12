Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Kıyı kesimlerde sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar öngörülüyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.