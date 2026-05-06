Yunus Emre vefatının 705. yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 705'inci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla Eskişehir Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen anma programı kapsamında Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler, Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin bulunduğu Mihalıççık'taki törene, Eskişehir Garı'ndan hareket eden trenle geldi.

Vali Yılmaz, alanda bulunan gezici kütüphaneyi ziyaret ederek, öğrencilere kitap hediye etti. Daha sonra külliyedeki Karşılama Merkezi'nde Yunus Emre hakkında hazırlanan görsel izlendi.

Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ederek dua eden ve mezarına karanfil bırakan Vali Yılmaz, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, ardından tören alanına geçti.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bugün sadece bir kabrin başında değil Anadolu'yu vatan kılan o büyük ruhun, merhametin ve sevginin huzurunda olduklarını söyledi.

Bu toprakların bağrından yükselip 7 iklim 4 bucağa yayılan o tertemiz sesinin yankılandığı mübarek mekanda olduklarını kaydeden Yılmaz, "Bugün burada Anadolu irfanının en saf, duru ve en gür sesinin huzurundayız. Eskişehir'imizin bağrından yetişen ve tüm insanlığın gönül tahtına oturan medeniyetimizin sarsılmaz sütunlarından biridir Yunus Emre'miz. Türk medeniyeti Yunus gibi gönül çaldığı sevgi mayasıyla kurulmuştur." diye konuştu.

Yılmaz, Moğol istilalarının ve toplumsal kargaşaların yaşandığı 13'üncü yüzyılda Yunus Emre'nin nefreti sevgiye, ayrılığı birliğe dönüştüren o muazzam irfanı Anadolu'nun topraklarına nakşettiğini ifade ederek, "O bu toprakları sadece böylece coğrafi bir mekan olarak değil birliği, dirliği ve kardeşliği yeniden inşa etmiş. Üzerinde kardeşçe yaşanacak bir hoşgörü yurdu haline getirmiştir. Yunus'un Türk İslam kültürüne kattığı en büyük değer insan tasavvurudur." dedi.

"Bizlere en büyük mirası insan sevgisidir"

DSP Genel Başkanı Aksakal ise aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağmen Yunus Emre'nin sesinin hala kendileriyle olduğunu belirterek, şiirleriyle, öğütleriyle ve öğretileriyle gönüllerde yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Yunus Emre'nin sadece bir şair olmadığını, insanı insana yaklaştıran, kalpleri birbirine bağlayan bir gönül mimarı olduğunu vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"Onun hayatı sade bir yaşamın içinde derin bir hikmet barındırır. Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında dolaşarak insanlara sevgiyi, birliği ve kardeşliği anlatmıştır. En büyük öğretisi ise insanı sevmek, Yaradan'dan ötürü yaratılana saygı duymaktır. Bizlere en büyük mirası insan sevgisidir. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen büyük gönül insanı Yunus Emre'nin izinden yürüyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu söz, sadece bir düşünce değil aynı zamanda inancımızın, ahlakımızın ve hayat anlayışımızın özüdür. O, bize kırmadan konuşmayı, yargılamadan anlamayı, uzaklaşmadan yakınlaşmayı öğretti. Kalp yapmanın, gönül kazanmanın en büyük erdem olduğunu gösterdi. Yunus Emre'nin çağrısı bugün her zamankinden daha fazla anlam taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanında ayrışmanın, ötekileştirmenin, tahammülsüzlüğün arttığı bir dönemde, onun sevgi, hoşgörü ve birlik mesajlarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."

"Genç kuşakların Yunus'u dijital dünyanın imkanlarıyla yaşayarak tanımasını arzu ediyoruz"

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Eskişehir'in sadece tarih boyunca yolların kesiştiği bir kavşak noktası değil bilgeliğin mayalandığı bir merkez olduğunu vurguladı.

Görevlerinin bağırlarından çıkan bu dev çınarların gölgesini Eskişehir'e yakışır bir anlayışla tüm insanlığa taşımak olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi, bu vizyonun en somut ve en heyecan verici adımlarından birisidir. Bizler mirasımızı sadece kitap sayfalarında saklamakla kalmıyor. Onu, yeni neslin diliyle yeniden inşa ediyoruz. Genç kuşakların bizim Yunus'u dijital dünyanın imkanlarıyla yaşayarak tanımasını arzu ediyoruz. Bu merkez, köklerimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz muazzam bir bağ olacaktır. Yunus'un o eşsiz felsefesi, burada en ileri teknolojiyle interaktif uygulamalarla ve dijital sanatla hayat bulacaktır. Ziyaretçilerimiz 13'üncü yüzyılın o duru Türkçesini, 21'inci yüzyılın görsel estetiğiyle deneyimleyecektir. Bu oluşum, geleneksel mirasımızı korurken onu modernize eden dinamik bir hafıza merkezidir."

Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk ise Yunus Emre'nin sadece bir halk şairi değil milletin ruh kökünü oluşturan sevgi, hoşgörü ve birlik anlayışının taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Onun birleştirici dili, Anadolu'nun mozaiğinde farklı inanç, kültür ve düşünceleri aynı potada buluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da 705 yıl önce vefat etmesine rağmen Yunus Emre'nin bugüne kadar toplumda var olmasını sağlayan, onun hikmetli sözlerine gönül vermiş olan ve onu ölümsüz kılan Anadolu insanı olduğuna dikkati çekerek, "Yunus Emre'nin hikmetli sözlerini, tasavvuf anlayışını, irfanını nesilden nesle günümüze kadar aktarmasını sağlamış olan herkese minnettarız." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, hafta kapsamında Kaymakamlık tarafından düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülünü verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi.

İlahi dinletisi, Yunus Emre'yi Anma Konseri, geleneksel Yunus aşı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımıyla sona eren programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.