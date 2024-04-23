Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Rumen ve Türk çocuklarla kutladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Bükreş ve Köstence'de düzenlenen etkinliklerle Rumen, Türk ve soydaş çocuklarca kutladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bükreş'teki program, Romanya'da Tercihim Türkçe Projesi'nin uygulandığı ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan, Bükreş'in köklü okullarından Dante Alighieri Lisesinde düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Bükreş Sektör 3 Belediye Başkanı Robert Sorin Negoita, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Romanya Eğitim Bakanlığından yetkililer, Okul Müdürü Maria Dan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Program kapsamında Türkçe ve Rumence şarkılar söyleyen ve şiirler okuyan çocuklar, Türk ve Rumen halk dansları örneklerini sergilediler.

Köstence'deki program da sihirbaz gösterisi, yüz boyama atölyesi ve sosis balon atölyesi düzenlendi.

Faaliyetler esnasında Türk kültürüne dair çeşitli hediyeler verildi. Katılımcılar, Türk kültürünün zenginliklerinin gözler önüne serildiği birçok faaliyete katılmanın yanı sıra Türk mutfağının lezzetlerini de deneyimleme imkanı buldular.

Dante Alighieri Lisesi Müdürü Dan, "Türkiye'deki dostlarımızın çocuklara karşı sevgi dolu yaklaşımlarına, genç kuşaklarla kurdukları ilgi ve empatiye her zaman hayran kaldım. Çocuklara adanmak, geleceğe adanmaktır. Öğrencilerimize Türkçe öğrenme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Yıldız, Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçenin ilk defa seçmeli ders olarak okutulduğu yerde ilk çocuk şenliğini düzenlemekte gurur duyduklarını, çocukların evrenin özünü yansıttığını; her bir çocuğun aynı özün değişik renkleri ve yansımaları olduğunu söyledi.

Yıldız, "Çocuklar, 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Geleceğimizin mimarı sizsiniz çocuklar." dedi.

Sektör 3 Belediye Başkanı Negoita da 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ve Türkçe öğrenmenin çocuklar için faydalı bir durum olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan da "Bugün çok güzel bir gün. Biz çocuk bayramını 23 Nisan'da, siz ise 1 Haziran'da kutluyorsunuz fakat amaç aynı: Geleceğimiz olan siz çocukları yüceltmek." ifadesini kullandı.