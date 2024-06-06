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Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alacakları Belharra tipi 3 fırkateynin 2026'ya kadar teslim edileceğini açıkladı. Miçotakis, Normandiya çıkarmasının 80'inci yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere gittiği Fransa'da, ülkesinin alacağı Belharra tipi fırkateynlerin inşa edildiği Naval Group'a ait Lorient'daki tersaneyi gezdi. Fırkateyn alımını 'Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin son yıllarda yaptığı en önemli iyileşme' olarak tanımlayan Miçotakis, satın alınacak ilk 3 fırkateynin 2026'ya kadar Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin envanterine gireceğini söyledi. Miçotakis'e tersane ziyaretinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da eşlik etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alacakları Belharra tipi 3 fırkateynin 2026'ya kadar teslim edileceğini açıkladı.

Miçotakis, Normandiya çıkarmasının 80'inci yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere gittiği Fransa'da, ülkesinin alacağı Belharra tipi fırkateynlerin inşa edildiği Naval Group'a ait Lorient'daki tersaneyi gezdi.

Fırkateyn alımını "Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin son yıllarda yaptığı en önemli iyileşme" olarak tanımlayan Miçotakis, satın alınacak ilk 3 fırkateynin 2026'ya kadar Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin envanterine gireceğini söyledi.

Miçotakis'e tersane ziyaretinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kiryakos Miçotakis Nikos Dendias Normandiya Yunanistan Lorient Fransa Politika Güncel Haberler

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