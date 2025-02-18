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Film gibi olay! 10 yıl önce kaçtığı Türkiye'ye jet ski ile döndü

Film gibi olay! 10 yıl önce kaçtığı Türkiye'ye jet ski ile döndü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye'den kaçtığını, daha sonra Avrupa'ya geçtiğini, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini söyledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı kıyısında terk edilmiş jet skiyi fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

KİMLİK BİLGİLERİNE BAKILINCA ANLAŞILDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, sahilden çıkan bir kişinin yakındaki bir pansiyona gittiğini belirledi. Pansiyonda kalanların kimlik bilgileri kontrol edilince aranan kişinin Suriye uyruklu M.D. olduğu ortaya çıktı.

Film gibi olay! 10 yıl önce kaçtığı Türkiye'ye jet ski ile döndü

TÜRKİYE'DEN 10 YIL ÖNCE LASTİK BOTLA KAÇMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye'den kaçtığını, daha sonra Avrupa'ya geçtiğini, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini, Yunanistan'da satın aldığı jet ski ile Kuşadası'na geldiğini söylediği öğrenildi. Düzensiz göçmen, işlemleri sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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