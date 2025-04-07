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Kar yağışı kapıya dayandı, Yunanistan beyaza büründü

Kar yağışı kapıya dayandı, Yunanistan beyaza büründü
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Yunanistan'da nisan ayı için 'olağan dışı' kabul edilen soğuk hava dalgasının yol açtığı kar yağışı, Batı Trakya'da da yüksek kesimlerde etkili oldu. Bölge, adeta beyaza büründü.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren Yunanistan'da, sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Kar yağışı kapıya dayandı, Yunanistan beyaza büründü

BATI TRAKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle Florina'da şehir merkezine kadar ulaşan kar yağışı, Batı Trakya'da ise daha çok yüksek rakımlı bölgelerde kendini gösterdi. Yer yer yoğun sisin de etkili olduğu bölgelerde, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kar yağışı kapıya dayandı, Yunanistan beyaza büründü

3 GÜN DAHA ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava dalgasının 10 Nisan'a kadar etkili olması beklendiğini belirten uzmanlar, gelecek üç gün boyunca don olaylarının görülebileceği ve özellikle sabah saatlerinde riskin daha yüksek olacağı konusunda uyardı.

Kar yağışı kapıya dayandı, Yunanistan beyaza büründü

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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