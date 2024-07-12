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Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor

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Yunanistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu teyakkuza geçti. Komşuda 7 günde 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 575 kişi de hastalığa yakalandı. Ülkede yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapıldı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı yaşlıları ve riskli grupları hastalığa karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

EODY'nin yayımladığı haftalık raporda, 1-7 Temmuz'da kaydedilen Kovid-19 vakaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor

7 GÜNDE 21 KİŞİ ÖLDÜ, 575 KİŞİ HASTALIĞA YAKALANDI

7 günde 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, temmuzun ilk haftasında, bu hastalığa yakalanan 575 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı.

YAŞLI VE RİSKLİ GRUPLARA UYARI

Raporda, "Virüsün (Kovid-19) daha aktif olması nedeniyle hastaneye yatışların arttığı tespit edildi. Yaşlılara ve riskli gruplara solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalarını ve (Kovid-19) semptomu görmeleri halinde derhal doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Nüfusun geneline ise riskli gruplarla yakın teması sınırlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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