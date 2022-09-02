Yunanistan'da can aldı Türkiye için uyarı geldi

Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da 10'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, uzmanlar virüsün göçmen kuşlarla Türkiye'ye taşınabileceği uyarısı yaptı. Uzmanlar, Batı Nil Virüsüne 'Kuleks' türü sivrisineklerin vektörlük yaptığını belirterek, bunların göçmen kuşlar, uçak ve gemilerle taşınabileceğini belirtti. Henüz aşısı ve test yöntemi olmayan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alınması gerektiğini belirten uzmanlar, evlerde sinek kovucular kullanılması, uzun kollu giyinilmesi önerisinde bulundu.

"UZUN KOLLU KIYAFETLER GİYİNMELİ"

"GÖÇ AYLARINDA EYLÜL-EKİM'DEN MAYIS-HAZİRAN'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK"

"DÜNYADAKİLER İLE GENETİK FARKLARI YOK"

Doç. Dr. Erdal Polat, virüse karşı tedavi yöntemi olmadığını belirterek, "Dünya bunu başaramadı. 1936'da bulunmuş bir virüs türü, dünyada yayılıyor. Kimse bunun üstesinden gelemedi. Biz bunu yok edebilir miyiz? Kusura bakmayın öyle bir sistem yok. Sivrisinek mücadelesinde yöntemlerden biri o ülkeye girişini engellemek. Öyle bir şansınız yok. Türkiye'ye yurt dışından gelen sivrisineğin yaşaması, çoğalamaması için hiçbir neden yok. Çünkü ortam, sıcaklık, koşullar uygun. Bunlar gemilerle, uçaklarla gelebiliyorlar. Hemen hemen genetik olarak hiçbirinde fark yok. Beni ısıran, kanımı emen sivrisinekleri toplayıp, türüne bakıyorum. Benim evimdeki sineklerden Kuleks çıktı" diye konuştu.