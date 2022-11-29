Yunan ordusuna 'mucit' desteği! Türk dronelarını kör edecek yeni bir silah geliştirdiğini iddia etti

Ankara-Atina hattı liderlerin karşılıklı hamle ve açıklamalarıyla yangın yerine dönerken, Yunan medyasına çıkan bir "mucit" Türkiye'nin olası drone operasyonuna karşı Minotaur isimli dronesavar geliştirdiğini söyledi. Geliştirdiği yeni silahın droneları kör etme ve helikopterlerin termal dedektörlerine karşı görünmez olma yeteneğine sahip olduğunu ifade eden "mucit", "Yunanistan'ın uyumadığını gösterdik" diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalarla iyiden iyiye tırmanırken Atina'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"MINOTAUR" İSİMLİ DRONESAVARINI TANITTI

Yunan televizyonu ERT'ye çıkan Kostas Soukos isimli bir mucit, Türkiye'nin olası bir drone operasyonuna karşı savunma sistemi geliştirdiğini duyurdu. Devlet televizyonuna çıkıp açıklamalarda bulunan "mucit", Minotaur adını verdiği dronesavarı tanıttı.

300 KİLOVATLIK BİR LAZER SİSTEMİNE SAHİP

Larissa'da yaşayan Soukos, Yunan mitolojisinde boğa kafasına sahip bir erkek olarak tasvir edilen minotaurdan esinlendiği savunma sisteminde robotik bir altyapı olduğunu ve 300 kilovatlık bir lazer sisteminin bulunduğunu söyledi.

DRONELARI KÖR ETME YETENEĞİ VAR

Sözcü'de yer alan habere göre Soukos, "Bu savunma sisteminin Yunan hava sahasına giren droneları kör etme yeteneği var ve helikopterlerin termal detektörlerine karşı da görünmez olabiliyor" dedi. Soukos, "Yunanistan'ın uyumadığını gösterdik. Genç bilim insanlarımız ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu akıllı sistemleri üretmeyi başarıyor" dedi.

YUNAN ORDUSU HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Yunan ordusundan yetkililerin Minotaur ile ilgili henüz bir açıklama yapmadığı ifade edildi.