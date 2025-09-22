Theodorakis İçin İzmir'de Anma Etkinliği

(İZMİR) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi (YKP) tarafından Yunan besteci Theodorakis'in 100. doğum günü vesilesiyle planlanan etkinliklerin ikincisi İzmir'de düzenlendi.

Yunan aydın ve besteci Mikis Theodorakis'in 100. doğum günü kapsamında, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi (YKP) tarafından "Bir Asır Theodorakis" başlığıyla ilki Yunanistan'ın Sakız Adası'nda düzenlenen etkinlikler İzmir'de devam etti. İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı'ndaki buluşmaya vatandaşların katılımı yoğun oldu.

YKP Siyasi Büro Üyesi Nikos Sofianos, şunları söyledi:

"Öncelikle, Yunanistan Komünist Partisi'nin içten, yoldaşça selamlarını hepinize iletiyoruz. Halklarımızın ürettiği zenginliğe yaraşır, daha iyi bir yaşam için verdiğimiz ortak mücadelede partilerimiz arasındaki kardeşçe ilişkileri güçlendirmek amacıyla bugün burada sizlerle yoldaş, dost ve komşu olarak bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün Theodorakis'in şarkıları, halklarımızı sömüren burjuva hükümetlerin sermayenin karlarını artırmak uğruna işçilerin haklarını çiğneyen, halkı enflasyon ve hayat pahalılığıyla ezen, onları emperyalist savaşların batağına sürükleyen politikalarına karşı yürüttüğümüz günlük mücadelede bize hala ilham veriyor. Onun eserleri, üretim araçlarının devletleştirildiği, bilimsel merkezi planlamaya dayanan işçi sınıfı iktidarı hedefinde, yani sosyalizm–komünizm mücadelesinde bize güç katıyor. Ülkemizi NATO ve AB gibi emperyalist ittifakların, ABD ile kurulan stratejik bağların pençesinden kurtaracak yol da budur.

"Milliyetçilik zehrine cevap veriyoruz"

İki gün önce Sakız Adası'nda düzenlenen konser gibi, bugün İzmir'de gerçekleştirdiğimiz ortak konser de özel bir anlam taşımaktadır. Zira Ukrayna'da emperyalist savaş milyonlarca insanın yaşamını yok ederken emperyalistler ganimet pazarlıkları yapmakta, tehditlerle çatışmayı tırmandırmaktadır. Katil İsrail devleti, kahraman Filistin halkına yönelik soykırımını yoğunlaştırmakta, onları kitlesel sürgünlerle topraklarından koparmayı planlamaktadır. Suriye, Lübnan, İran halklarına ve daha nicelerine yönelik emperyalist saldırılar sürmektedir. İşte bu koşullar altında halklarımız adına güçlü bir dostluk ve dayanışma mesajı veriyoruz. Halklarımızın, bölgedeki burjuva hükümetlerin savaş kışkırtıcılığına, NATO ve AB'nin emperyalist planlarına karşı ortak bir çıkarı olduğunu haykırıyoruz. Sermaye sınıfının ve hükümetlerin yaymaya çalıştığı milliyetçilik zehrine karşı cevap veriyoruz. Türkiye'deki komünistlerin, işçi sınıfının ve halkın çıkarları için mücadelede daha da ileri adımlar atacağından eminiz. Türkiye ve bulunduğu bölge, daha güçlü bir Türkiye Komünist Partisi'ne her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktadır. Mücadelelerinizde sizlere güç diliyoruz. Yaşasın TKP ve YKP! Yaşasın işçi sınıfı enternasyonalizmi!"

"Theodorakis'i eksilttiğinizde bir kısırlaşma ortaya çıkar"

Sofianos'un ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir büyük sanatçıyı, müzisyeni ve komünisti anmak için toplandık. Theodorakis öyle bir müzisyendi ki, onu eksilttiğinizde 20. yüzyıldan hemen göze çarpacak bir boşluk, bir kısırlaşma ortaya çıkar. Mücadele eden, toplumsal sorumlulukla hareket eden bu sanatçıların eserlerinde direniş vardır, yaşama sevinci vardır, dayanışma ve paylaşım vardır. Komünistler insanın alçalmasına izin vermezler, en zor anlarda dahi ayağa kalkmanın, boyun eğmemenin yolunu gösterirler. Sanat biraz da insanı insan yapmanın bir aracı değil midir? Theodorakis bunu en iyi başaranlardandı. Çok erken yaşlarda Theodarakis'in eserleriyle tanışmış olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Petros Pandis ve Maria Faranduri'nin seslendirdiği şarkıları saatlerce tekrar tekrar dinleyerek büyüdük. Görkemli eseri Canto General'in plağını edindiğimizde kendimizi çok zengin saydık.

"Sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeden barış mücadelesi veremezsiniz"

Dünyanın hiçbir yerinde emekçi insanların savaştan çıkarı yoktur. Savaşlar, daha fazla kar etmek için birbirini yiyen sömürücülerin eseridir. Hammadde, enerji ve su kaynakları, tarımsal alanlar, yeni pazarlar, ucuz işgücü peşindeki kapitalist sınıflar bazen kutsallıkları bazen de milliyetçiliği kullanarak yoksul insanları savaşa sürüklerler. O yüzden Ege'nin iki tarafında aynısını söylüyoruz: Sömürüsüz bir dünya için, sömürünün olmadığı bir toplumsal düzen için mücadele etmeden barış mücadelesi veremezsiniz.

"Sosyalizmin bayrağını birlikte yükselteceğiz"

Yunanistan Komünist Partisi, Theodorakis'in partisi, sosyalizm için mücadele ediyor. Tavizsiz bir biçimde. Tıpkı TKP gibi. Yunanistan Komünist Partisi İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı işgal etmeye kalkan üç güce karşı arka arkaya silaha sarılan bir parti. İtalyan ve Alman faşistlerine kök söktürdükten sonra Krallığı Yunan halkına karşı korumak için ülkeye gelen İngiliz emperyalistlerine karşı da direnmişlerdi. Çünkü komünistler yurtseverdir. Ülkeleri işgal edilmeye kalkıldığında vatan savunmasının en önünde yer alırlar. Aynı YKP'nin bizim kurtuluş savaşımızda İngiltere'nin desteği ile Anadolu'da işgalci duruma düşen Yunanistan'da bu maceraya karşı itiraz yönelten, direnen tek siyasi güç olduğunu hatırlatmak isterim. Yoldaşlığımız, dostluğumuz tarihsel sınavlardan geçmiş ve her geçen gün daha da gelişerek bugüne gelmiştir. Birbirimizden güç alıyor, birbirimizden öğreniyor, burada olduğu gibi şarkılarımızı birlikte söylüyoruz. Emin olun ve güvenin ki bu bölgede barışın, eşitliğin, kardeşliğin, sosyalizmin bayrağını da birlikte yükseltecek, yeni bir yaşam kuracağız."

Halkların ezgilerini hep birlikte söylediler

Etkinlik Yunan müzisyenler Doros Demosthenous, Angeliki Toumpanaki, Thodoris Oikonomou'nun konserleriyle devam etti. Ardından Mikis Theodorakis'in eşitlik ve kardeşlik için yazılmış bestelerini Gülcan Altan ve orkestrası müzisyen Muammer Ketencoğlu'nun konukluğuyla seslendirdi. Theodorakis'in "Dövüşmeden Ölmeyiz" adlı eserinin birlikte Türkçe ve Yunanca söylenmesinin ardından etkinlik sona erdi.