Yüksekova'da Kadın Kooperatifinin Nohut Hasadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi'ndeki kadınların yetiştirdiği nohudun hasadı yapıldı.

İlçenin Kamışlı köyünde nohut hasadı programına katılan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, ilçenin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir noktada bulunduğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının bu alanlarda çalışma yürüttüğünü belirten Hülür, şöyle konuştu:

"Kadınlar bu konuda başarılı ve çok çabalıyor. Her zaman çiftçilerimizin ve özellikle üreten kadınların yanındayız. Bundan sonra da üreten çiftçi kadınlarımızı destekleyeceğiz. Tarımın yanı sıra ilçemizin ticaret, turizm ve sanayi alanlarında da geliştirilmesi gerekiyor. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi Başkanı Derya Taşar da ata tohumuyla Kamışlı köyünde yaklaşık bin metrekarede yetiştirdikleri nohutları hasat ettiklerini belirtti.

15-20 gün güneşte kuruttukları nohutların üzerinden traktörle geçerek ürünleri ayrıştırdıklarını aktaran Taşar, "Daha sonra kadınlar bir araya gelerek nohutları ayıklıyor. Hazırlanan ürünlerin kooperatifin e-ticaret sitesinden Türkiye'ye pazarlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaymakam Hülür ve eşi Kübra Hülür'ün üreticilerle nohut hasadı yapmasının ardından katılımcılara yöresel ürün ikram edildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Özel İdare Müdürü Kerim Bulut, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sami Keskin ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA