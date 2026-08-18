Haberler

Yüksekova'da Kadın Kooperatifinin Nohut Hasadı

Yüksekova'da Kadın Kooperatifinin Nohut Hasadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Yüksekova'da Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyelerinin ata tohumuyla yetiştirdiği nohutların hasadı yapıldı. Kaymakam Volkan Hülür, üreten kadınları destekleyeceklerini belirtti. Kooperatif Başkanı Derya Taşar, ürünlerin e-ticaret sitesiyle Türkiye'ye pazarlanacağını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi'ndeki kadınların yetiştirdiği nohudun hasadı yapıldı.

İlçenin Kamışlı köyünde nohut hasadı programına katılan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, ilçenin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir noktada bulunduğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının bu alanlarda çalışma yürüttüğünü belirten Hülür, şöyle konuştu:

"Kadınlar bu konuda başarılı ve çok çabalıyor. Her zaman çiftçilerimizin ve özellikle üreten kadınların yanındayız. Bundan sonra da üreten çiftçi kadınlarımızı destekleyeceğiz. Tarımın yanı sıra ilçemizin ticaret, turizm ve sanayi alanlarında da geliştirilmesi gerekiyor. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Demeter Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi Başkanı Derya Taşar da ata tohumuyla Kamışlı köyünde yaklaşık bin metrekarede yetiştirdikleri nohutları hasat ettiklerini belirtti.

15-20 gün güneşte kuruttukları nohutların üzerinden traktörle geçerek ürünleri ayrıştırdıklarını aktaran Taşar, "Daha sonra kadınlar bir araya gelerek nohutları ayıklıyor. Hazırlanan ürünlerin kooperatifin e-ticaret sitesinden Türkiye'ye pazarlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaymakam Hülür ve eşi Kübra Hülür'ün üreticilerle nohut hasadı yapmasının ardından katılımcılara yöresel ürün ikram edildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Özel İdare Müdürü Kerim Bulut, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sami Keskin ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi

Yeni Partili vekil, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Milletvekilinin saldırıya uğradığı anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rodri resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Avrupa'da yılın transferi! Serbest kalma bedeli tam 1 milyar Euro
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza

Sivas'ta yetişti, Premier Lig ekibine 5 yıllık imza attı

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

İsmail Kartal, Asensio tercihinin sebebini açıkladı

Asensio'yu yedek bırakan Kartal'dan maça dakikalar kala flaş açıklama

Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler