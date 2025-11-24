Haberler

Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi Düzenlendi

Güncelleme:
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen zirvede yapay zeka entegrasyonu, müfredat dönüşümü ve dijitalleşme konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zekanın üniversiteler için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde "Yükseköğretimde Yapay Zeka Entegrasyonu Zirvesi" gerçekleştirildi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen programda üniversitelerde yapay zeka kullanımının geleceği, müfredat dönüşümü, akademik süreçlerde dijitalleşme ve sektörle entegre eğitim modelleri gibi yükseköğretimin geleceğine yön veren başlıklar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zekanın üniversiteler için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti.

GİBTÜ'nün yapay zekayı müfredatın kenarında duran teknik bir araç olarak değil, tüm fakülteleri yatay kesen bir zihniyet dönüşümünün merkezinde konumlandırdığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Tıp ile mühendisliği, ilahiyat ile felsefe ve etiği, ziraat ile veri bilimini, sosyoloji ile algoritmayı aynı masada buluşturan disiplinler arası bir zeka topluluğu inşa ediyoruz. Bu nedenle her öğrencimizin hakkı ve sorumluluğu olan yapay zeka okuryazarlığını yeni temel yeterlilik olarak görüyoruz. Yapay zekayı anlayan, sorgulayan, etik çerçevede kullanabilen geniş bir öğrenci ve akademisyen kitlesi yetiştiriyoruz."

Konuşmalarının ardından düzenlenen ilk panelde akademisyenler, yapay zekanın yükseköğretimde entegrasyon süreçleri, dijital eğitim modelleri ve akademik altyapının dönüşümü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Günün ikinci panelinde ise "Yükseköğretimde Yenilikçi Önlisans Programları ve Sektörel Dönüşüm" konusu ele alındı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
