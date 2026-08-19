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YTB Türkiye Stajları: 115 Genç Mühendis Savunma Sanayisinde

YTB Türkiye Stajları: 115 Genç Mühendis Savunma Sanayisinde
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YTB'nin Türkiye Stajları Programı kapsamında 2026'da 115 genç mühendis, ASELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayi kuruluşlarında staj yapacak. Başkan Turus, gençlerin hem mesleki hem kültürel deneyim kazanacağını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup gençlerin Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarında mesleki deneyim kazanmasını sağlayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Stajları Programı kapsamında bu yıl 115 genç mühendis staj yapmaya hak kazandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Stajları Programı ile yurt dışında yaşayan gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sunarken, onları Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarıyla buluşturarak alanlarında deneyim kazanmalarına imkan sağlıyor.

Yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup gençlerin Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarında mesleki deneyim kazanmasını sağlayan YTB Türkiye Stajları Programı kapsamında, 2026'da 115 genç mühendis staj yapmaya hak kazandı.

2026 yılı stajyerleri için YTB'de açılış toplantısı yapıldı. Program kapsamında staj yapmaya hak kazanan genç mühendisler, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ile bir araya geldi.

"Gençlerimizin Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji ekosistemiyle buluşmalarını önemsiyoruz"

Turus, yaptığı konuşmada gençlerin Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji ekosistemiyle buluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Türkiye Stajları Programımız kapsamında savunma sanayimizin öncü kuruluşlarında staj yapacak gençlerimizi bugün YTB'mizde ağırladık. Gençlerimizin farklı mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini sürdürürken Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji ekosistemiyle buluşmalarını önemsiyoruz." dedi.

Program kapsamında gençlerin hem mesleki hem de kültürel açıdan önemli deneyimler kazanacağını belirten Turus, "Gençlerimiz program süresince alanında uzman ekiplerle çalışma, kurumsal işleyişi yakından tanıma ve akademik birikimlerini uygulamalı deneyimle geliştirme imkanı bulurken, düzenlediğimiz kültürel programlarla ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliğini yakından tanıyacak, farklı şehirlerimizi keşfetme fırsatı elde edecekler." ifadelerini kullandı.

Turus, konuşmasının sonunda tüm gençlere verimli ve başarılı staj dönemi diledi.

Türkiye Stajları Programı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğiyle 2023'te "Sky Global Türk" adıyla başlatılan Türkiye Stajları Programı, yıllar içinde yeni savunma sanayi şirketlerinin katılımıyla kapsamını genişletti.

2026'da ASELSAN'ın dahil olması ve TEI'nin çevrim içi staj programıyla birlikte programın paydaş sayısı altıya yükseldi.

Başta Almanya, Fransa, Kanada, ABD ve İngiltere olmak üzere yurt dışında eğitim gören nitelikli genç mühendisleri Türkiye'deki savunma sanayi şirketleriyle buluşturan program kapsamında, havacılık ve uzay, yazılım, makine, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliği alanlarında eğitim alan öğrenciler özel bir seçim sürecinden geçiriliyor.

2026 programı üç dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlk dönem TUSAŞ'ta 10 Ağustos-4 Eylül, ikinci dönem ASELSAN'da 17 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında, üçüncü dönem ise 7 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM'nin katılımıyla yapılacak.

Kaynak: AA
Haberler.com
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