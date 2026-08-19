Okullarda yeni dönem! 81 ile genelge gönderildi: Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelgenin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildiğini duyurdu.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içinde yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla 2023 yılından bu yana her eğitim öğretim yılı öncesi genelge hazırlanıyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK BİLİNCİ GÜÇLENDİRİLECEK

Genelgeye göre 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve devletin hedefleri doğrultusunda, TBMM'nin ortak iradesiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan milli duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak. Bu devlet iradesine uygun hareket etmek eğitim camiasının müşterek sorumluluğu olacak. Milli Mücadele yıllarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir' sözleriyle temelleri atılan Maarif Vekaletinin milli birlik ve bağımsızlık bilinciyle şekillenen eğitim anlayışından miras kalan tarihi sorumluluk doğrultusunda; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel amaçları başta olmak üzere Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül ruhuna uygun olarak öğrencilerin ayrım gözetilmeksizin, anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde, milli birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri mutlak surette sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler planlanacak ve gerçekleştirilecek.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA SIKI DENETİM OLACAK

Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla 'Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması' konulu genelge, 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri' konulu yazısı hükümleri eksiksiz olarak uygulanacak, denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. İl ve ilçe yürütme kurulları eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları, okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirecek ve planlamalar yapacak. Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları ivedilikle tamamlanacak.

VELİLER, RANDEVUSUZ ALINMAYAC

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek derhal önlem alınacak. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm halinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek, bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale kesinlikle müsaade edilmeyecek. Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesi amacıyla bu uygulama, tüm eğitim kurumlarında istisnasız uygulanacak.

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK

Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek. Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.

CEP TELEFONU KULLANILMAMASI UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik farkındalıkları artırılacak. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek, öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Ödev verme ya da bilgilendirmelerde bakanlığın belirlediği dijital platformlar/uygulamalar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak.

KUTLAMALARDA PEDEGOJİK VE ETİK İLKELER GÖZETİLECEK

Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayıyla belirlenecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek. Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanarak yürütülecek. Bakanlığın 'Mezuniyet Günü Etkinlikleri' konulu Genelgesi ile belirtilen hususlara aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

ÜCRETSİZ DAĞITILAN KAYNAKLAR DIŞINDAKİ MATERYALLER KULLANDIRILMAYACAK

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler, belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak, bunun yerine ülkenin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanımına imkan sağlanacak. Velilere maddi yük oluşturacak her türlü uygulamadan kaçınılacak; okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Tüm eğitim kademelerinde Bakanlıkça belirlenen ortak sınav uygulamaları ile bakanlık tarafından hazırlanan ölçme ve değerlendirme araçları dışında il, ilçe, okul veya sınıf genelinde öğrencileri birbirleriyle yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması, tarama sınavı ve benzeri sınavların okullarda uygulanmasına veya öğrencilere satın aldırılmasına izin verilmeyecek. Özel yayınevleri veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından bu amaçla hazırlanan sınavlar da aynı kapsamda değerlendirilecek. Bakanlığın ölçme ve değerlendirme politikalarıyla örtüşmeyen ve öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, adı veya niteliği ne olursa olsun Bakanlık dışında hazırlanan ve organize edilen sınav niteliği taşıyan hiçbir uygulamanın okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı