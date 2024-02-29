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YTB, Türkiye Bursları kapsamında öğrencilere 'Hoş Geldiniz Programı' düzenledi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları programı kapsamında Ankara'da öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri için 'Hoş Geldiniz Programı' düzenledi. YTB Başkanı Abdullah Eren, etkinlikte yaptığı konuşmada öğrencilere Türkçe öğrenmeye önem vermelerini tavsiye etti ve Türkiye'yi gezmelerini önerdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları programı kapsamında Ankara'da öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri için "Hoş Geldiniz Programı" tertip edildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, bursiyerlerin 5 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

Türk dünyası, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ile Orta ve Güney Amerika'dan pek çok öğrencinin Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Eren, "Burası sizin artık ikinci ana vatanınız olacak inşallah." diye seslendiği öğrencilere Türkiye'yi tercih ettikleri için teşekkür etti.

Salonda bulunan bursiyerlerin döneminde 120 bin öğrencinin Türkiye Burslarına başvurduğunu, bunlardan 3 bin 600'ünün Türkiye'de üniversite eğitimi almaya hak kazandığını kaydeden Eren, burs alan öğrencileri kutladı.

Eren, 12 senedir 40 binden fazla öğrenciye burs verdiklerini aktararak, Türkçeyi kavrayan öğrencilerin bölümlerinde daha başarılı olduğuna dikkati çekti ve öğrencilere Türkçe öğrenmeye önem vermelerini tavsiye etti.

Türkiye'den mezun olan pek çok kişinin yabancı ülkelerde iyi mevkilerde çalışan siyasetçi, doktor ve iş insanları olduğunu anlatan Eren, öğrencilere "iyi bir gelecek" temennisinde bulundu.

Anadolu'nun pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığının altını çizen Eren, öğrencilere boş vakitlerinde Türkiye'yi gezmeyi önerdi.

Eren, konuşmasının ardından öğrencilerle öz çekim yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Eren Türkiye Ankara Burs Kültür Eğitim Güncel Haberler

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