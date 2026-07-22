YTB'nin KATİP programının 2025-2026 dönemi kapanış etkinliği düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Yabancı Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı'nın (KATİP) 2025-2026 dönemi kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

YTB'de düzenlenen kapanış ve sertifika törenine, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdür Vekili Ülkü Kocaefe ve KATİP programı katılımcılarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Turus, 2014'te hayata geçirilen KATİP programının odağında Türkçe öğretiminin yer aldığını vurgulayarak, "Bir dilin gerçek anlamda ancak kültürüyle birlikte kavranabileceği anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Turus, "Bugüne kadar 83 ülkeden 230 katılımcıyı ağırladığımız programımızda, bu yıl da 15 farklı ülkeden 18 değerli kamu görevlisi ve akademisyenimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu süreçte Türkçe eğitimleriniz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Merkezi işbirliğiyle başarıyla yürütüldü. Sizlere 8 ay boyunca emek veren kıymetli hocalarımıza, üniversitemizin değerli yönetimine ve tüm akademik kadroya huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

Katılımcıların KATİP programı kapsamında TUSAŞ ve ASELSAN'a ziyaretler gerçekleştirdiğini ve Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitime katıldığını belirten Turus, katılımcıların ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Filistin'in Ankara Büyükelçiliklerine düzenledikleri ziyaretlerle bölgedeki güncel meseleleri, uluslararası gelişmeleri ve farklı bakış açılarını doğrudan dinleme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Turus, "Bu 8 aylık süreçte ülkemizin tarihi ve kültürel açıdan en önemli şehirlerinden Ankara'yı ve İstanbul'u keşfedeceğiniz programlar da hazırladık. Bu programlar aracılığıyla Türkiye'nin asırlık geçmişini ve kültürel çeşitliliğini birebir deneyimleyebildiniz." diye konuştu.

Katılımcılara Türkçeyi unutmamaları tavsiyesinde bulunan Turus, "Çünkü unutulan her dil, onunla birlikte keşfedilen bir dünyanın da yavaş yavaş sessizleşmesi demektir." ifadesini kullandı.

Turus, son olarak programın hayata geçirilmesine ve yürütülmesine destek olan Dışişleri Bakanlığı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, akademisyenler, ekip arkadaşları ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk de programın katılımcılarına ilişkin, "Bu arkadaşlarımız burada farklı ülkelerden geliyor olabilirler, farklı devletlerin hedefleri olabilir, farklı düşünceleri olabilir ama burada dostluğun, arkadaşlığın ne olduğunu en samimi, en somut şekilde gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdür Vekili Ülkü Kocaefe, "Bugün KATİP??????? programını bitirmiş olabilirsiniz ama temsilcisi olduğunuz devletler ve çalıştığınız kurumlar vasıtasıyla ikili ilişkilerimize katkı sağlayacağınız bir döneme başlıyorsunuz esasen." dedi.

"Türkçe bizim için anılarımızı mühürlediğimiz bir anahtar oldu"

KATİP programının katılımcılarından Filistinli Arenal Sayes, programa dair düşüncelerini dile getirerek, "Biz aslında sadece dil öğrenmedik. Birbirimizin hikayesini, hayallerini ve görüşlerini öğrendik. Türkçe bizim için artık sadece bir iletişim aracı değil, anılarımızı mühürlediğimiz bir anahtar oldu." ifadelerini kullandı.

Programın katılımcılarından Tacikistan Dışişleri Bakanlığından diplomat Dilnoza Saidalizoda, program kapsamında farklı ülke ve meslek gruplarından insanlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu, herkes için büyük bir tecrübe. Hem Türkiye'nin farklı taraflarını hem de farklı ülkelerden gelen insanları çok iyi tanıyoruz." diye konuştu.

Türkçe eğitimlerinin çok rahat ve kolay geçtiğini aktaran Saidalizoda, "Çünkü öğretmenlerimiz çok iyi anlatıyordu." dedi.

Programın bir diğer katılımcısı Sierra Leoneli gazeteci Lansana Fofanah, Türkiye'nin Sierra Leone ile olan ilişkileri bakımından dünyada stratejik konuma sahip olduğunu anlatarak, "Bu nedenle Türk dilini, kültürünü ve diplomasisini öğrenmenin çok önemli olduğunu düşündüm ve KATİP programına başvurdum." bilgisini verdi.

Fofanah, programın kendisi için çok verimli olduğunu dile getirerek, "Türkiye artık benim ikinci ülkem." şeklinde konuştu.