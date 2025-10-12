Fransa'da Türk Diasporası'nın 60. Yılı Kutlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 8 Nisan 1965'te Türkiye ve Fransa arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla Fransa'nın Lyon kentinde "Kuşaktan Kuşağa: Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı" programı gerçekleştirdi.

Lyon'da yapılan programa YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican ve davetliler katıldı.

Turus, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını her zaman Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

YTB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2010'da kurulduğunu belirten Turus, "Bu anlayışın somut bir tezahürü, kurumsal bir ifadesidir. YTB olarak temel gayemiz, vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde güçlü, öz güvenli, kültürüne bağlı bireyler olarak varlık göstermelerini sağlamak, aynı zamanda Türkiye ile gönül bağlarını canlı tutmaktır. Bizim için yurt dışında yaşamak, köklerinden kopmak değil tam tersine, o köklerin gücünü dünyanın dört bir yanına taşımaktır. Bu doğrultuda, farklı yaş gruplarına, ihtiyaçlara ve ülkelere hitap eden geniş bir yelpazede programlar yürütüyoruz." dedi.

Turus, "Bugün Fransa'daki Türk toplumu, artık yalnızca geçmişin bir hatırası değil, geleceğin inşasında aktif rol üstlenen dinamik bir topluluktur. Bu toplum hem Türkiye'ye hem Fransa'ya katkı sunan bir köprü işlevi görmektedir." şeklinde konuştu.

Paris Büyükelçisi Demirer ise "Türk diasporasının yaşadığı ülkelerde değer üreten bir topluluk" olduğunu belirterek, "Fransa'daki Türk toplumu, ekonomik hayata katkı sağlayan, uyum içinde yaşayan, çalışkan ve üretken bir toplumdur." ifadelerini kullandı.

Programa katılan ve Fransa'ya göç eden birinci nesli temsil eden Hamza Mor isimli vatandaş da "60 yıl önce Fransa devleti, alacağı işçileri tepeden tırnağa kontrol eder, beğenmediğini ülkesine kabul etmezdi. 'Sen çimento torbası bile kaldıramazsın' derlerdi. Bugün ise, tam 60 yıl sonra, devlet bu salona benim için geliyor. Ne mutlu bana." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatolia Hollanda Türk Kültür ve Sanat Merkezi Müzik eğitmenlerinin eserlerini seslendirdiği program aile fotoğrafının ardından son buldu.