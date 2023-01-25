YSK'nın yeni üyesi eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır oldu

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı. Danıştay'daki seçimler ilk günde tamamlanırken, Ali Çopur ve İsmail Kalender Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçilmişti.

YSK ÜYELİĞİNE TALİP BAKIR SEÇİLDİ

Yargıtay'da ilk aşamada 16 üye adaylığını açıklamış, 11. Tura gelinirken 6 aday yarışa devam ediyordu. İlk olarak 11. Turda Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu YSK üyeliğine seçilirken, ikinci isim ise Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır oldu.

YENİ ÜYELER YEMİN ETTİKTEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Yeni üyeler seçildikten sonra görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK Başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni seçilen üyeler de başkanlık için aday olabilecek. Toplamda 11 üyesi bulunan YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sını Yargıtay, 5'ini de Danıştay Genel Kurulları kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiyor. YSK, son dönemde yedek-asil ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de YSK'nın bütün toplantı ve görüşmelerini izlemek için katılabiliyor.

TALİP BAKIR KİMDİR?

YSK'nın yeni üyesi olan Talip Bakır, 30 Mart 1973 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Liseyi Sorgun ilçesinde bitiren Bakır, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Ankara/Mamak'ta yaptı.

Yozgat hâkim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Bakır; sırasıyla Çanakkale/Ayvacık, Sivas/Gemerek ve Samsun/Bafra Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2007 yılında Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Ganal Müdürlüğü tetkik hâkimliğine atandı. Daha sonra Kanunlar Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı görevleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerinde bulundu.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Bakır, halen Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Bakır, "Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu tezsiz proje çalışmasıyla yüksek lisans yapmış olup, Adalet Bakanlığının yabancı dil projesi kapsamında bir yıl ABD de bulunmuştur.