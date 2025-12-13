Yozgat'ta 17 bin 131 yardımcı yargı personeli hizmet içi eğitimi aldı

Yozgat'ta 2022'de açılan Adalet Bakanlığı Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde, bugüne kadar düzenlenen hizmet içi eğitimlere 17 bin 131 personel katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Adalet Bakanlığı çalışanları, merkezde hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere katılarak bilgilerini güncelliyor.

Yaklaşık 350 kişilik kapasiteye sahip merkez, yemekhanesinden spor salonuna, kütüphaneden oyun alanlarına ve dinlenme odalarına pek çok sosyal imkanıyla eğitime gelen personele 5 yıldızlı otel hizmeti sunuyor.

Merkezde adliyelerde görev yapan zabıt katibi, ceza mahkemelerinde çalışan katipler, yeni atanan yazı işleri müdürleri ve güvenlik görevlilerinden oluşan yardımcı yargı personeline hizmet içi eğitim veriliyor.

Yardımcı yargı personeli merkezde bilgisayar kullanımı, Word ve Excel uygulamaları, etkili iletişim ve halkla ilişkiler, ekip çalışması, stres ve öfke yönetimi, psikolojik sağlamlık, medya okuryazarlığı ve kamusal yaşamda protokol kuralları gibi kişisel gelişim dersleri alıyor.

Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, AA muhabirine, merkezin çok kapsamlı bir bina olduğunu söyledi.

Kuruluşundan bu yana merkezde toplam 17 bin 731 yardımcı yargı personelinin hizmet içi eğitim aldığını ifade eden Özden, "Merkezimiz, meslek etiği ve iş disiplinini temel alan bilimsel ve uygulamaya dönük bir eğitim anlayışıyla katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini de desteklemeyi hedeflemektedir." dedi.

Özden, personel eğitim merkezinde bu yıl 5 bin 666 kişiye hizmet içi eğitim verildiğini ifade etti.

Yurdun dört bir köşesinden merkeze gelen misafirlerin, eğitimin yanı sıra Yozgat'ı tanıma ve gezme fırsatına sahip olduklarını belirten Özden, kentin tanıtımı, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlandığını kaydetti.

"Becerilerini geliştirmek için de kişisel derslerimiz mevcut"

Merkezde kişisel gelişim dersleri veren sosyal hizmet uzmanı Elif Türkmenli de zabıt katipleri, ceza mahkemelerinde çalışan katipler, yeni atanan yazı işleri müdürleri veya koruma güvenlik görevlilerine eğitim verildiğini aktardı.

Yeni atanan personele iki hafta, ceza hakimliklerinden gelen personele ise bir hafta hizmet içi eğitim düzenlendiğini anlatan Türkmenli, "Eğitim programlarında mesleki hayatlarına katkı sunacak derslerimiz var. Ayrıca günlük ve iş yaşamlarında iletişimlerini artırmak, becerilerini geliştirmek için de kişisel derslerimiz mevcut." diye konuştu.

Personel eğitimlerden memnun

Ankara Adliyesi'nden eğitime katılan zabıt katibi Ömer Faruk Güzel, hizmet içi eğitimden fayda gördüklerini belirterek "Merkezde meslek etiği ve zaman yönetimine ilişkin dersler alıyoruz. Aldığımız eğitimler bize meslek açısından katkı sağlamaktadır. Burada güzel dostluklar ediniyoruz. Farklı şehirlerden arkadaşlarımız geliyor, onlarla kaynaşıyor ve iyi bir iletişim kuruyoruz. Bize bu imkanları sunanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Eğitime İstanbul Bakırköy Adliyesinden katılan zabıt katibi Selma Yerköy ise halihazırda yaptıkları işlemleri burada teorik olarak tekrar ettiklerini belirterek motivasyon açısından da güzel bir eğitim aldıklarını kaydetti.