Yozgat'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi! Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Amasya'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Korkunç kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "4 vatandaşımızın durumu ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.
Yozgat'ta Tarsus'tan Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
19 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.
YOZGAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.