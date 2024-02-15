Yozgat'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi! Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı

Yozgat'ta Tarsus'tan Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

19 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.

YOZGAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.