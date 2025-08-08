Yozgat'ta Mevsimlik İşçiler için Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mevsimlik işçiler ve çocukları için bilgilendirici ve eğlendirici bir program gerçekleştirdi. Beslenme, hijyen ve ilk yardım konularında bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, çocuklara yönelik yüz boyama ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlar da düzenlendi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Saray köyü mevkisinde konaklayan mevsimlik işçiler ve çocuklarına yönelik bilgilendirici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştirdi.

Program kapsamında, mevsimlik işçiler ve çocukları için beslenme, hijyen ve ilk yardım konularında bilgilendirme yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ailem" dizisi, patlamış mısır ve süt ikramı eşliğinde veliler ve öğrencilerce izlendi.

Öğrencilere, İl Sağlık Müdürlüğünce gönderilen "Sağlık Çocuk" dergisi dağıtıldı. Gençlik Merkezi personeli, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları ve yüz boyama etkinlikleri düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Kursu usta öğreticileri ve kursiyerleri, mevsimlik işçilere ve çocuklarına kuaförlük hizmeti sundu.

Etkinliğe katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin planlı şekilde il genelinde sürdürüleceğini söyledi.

Mevsimlik işçilere değerli olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını aktaran Altınkaynak, "Her biriniz bizler için çok kıymetlisiniz. Aramızdaki kaynaşmayı ve muhabbeti arttırmayı istiyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmının aileleri tarlaya gidince burada kaldığını öğrendik. Onları yalnız bırakmamak ve vakitlerini kıymetlendirmek adına farklı etkinliklerle hoş bir gün geçirmek için buradayız. Bizleri burada misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim." dedi.

Şanlıurfa'dan Yozgat'a mevsimlik işçi olarak gelen Nuray Kabacık da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
