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Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkardı

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Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. İşlem sonrası gazetecilere açıklama yapan işçi, başka insanlara zahmet vermemek için böyle bir davranışta bulunduğunu belirtti. Olaya tanık olan bir vatandaş ise işçinin anlayışlı davrandığını ve teşekkür etmek gerektiğini söyledi.

Yozgat'ta inşaat işçisi Soner Keskin, kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.

ZAHMET VERMEK İSTEMEDİ

Kent merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi. İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin, gazetecilere, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.

"BU ARKADAŞIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.

İşte görenleri duygulandıran o görüntü;

Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkardı

Kaynak: AA / Güncel

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