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Yozgat Sorgun'da Okul Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında okul güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, güvenli ve huzurlu bir toplum için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında okul güvenlik toplantısı yapıldı.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, güvenli ve huzurlu bir toplum için tüm paydaşlar tarafından yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Aydın, eğitim öğretimin kalitesi, çocukların sağlığı, kötü alışkanlıklara karşı korunması ve güvenliği konusunda, okul içi ve okul çevresinde alınan mevcut güvenlik önlemlerine ilaveten alınacak tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti.

Aydın, ilçe genelindeki okullardaki öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde bulunan metruk binaların yıkılması, sokak köpekleri tarafından karıştırılan ve öğrenciler için tehlike oluşturacağı düşünülen çöp konteynerlerinin kaldırılması, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri konularının ele alındığını ifade etti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürü Eyyup Bayırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İhsan Emre Sorgun yozgat Eğitim Güncel Aydın

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