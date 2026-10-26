Yozgat Aydıncık'ta yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisinde çökme ve yarıklar oluştu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu.

Ekim için hazırlanan arazinin farklı noktalarında meydana gelen çökmeler nedeniyle yüzey üzerinde derin yarıklar meydana geldi.

Araziyi kiralayan Usamettin Yiğit, AA muhabirine, cumartesi günü ekim yapmak için tarlaya geldiğinde yüzey yarıklarını fark ettiğini söyledi.

Aradan geçen sürede arazideki yarıkların büyüdüğünü belirten Yiğit, şunları söyledi:

"Tarlayı ekmeye geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. Ancak bugünkü hali cumartesi gününe göre daha kötü. İlk gördüğümde vatandaşların zarar görmemesi için video çekerek sosyal medyada paylaştım. Paylaşımım birçok kişinin ilgisini çekti. Özellikle can ve mal kaybı yaşanmaması için yetkililerin bir an önce buraya gelerek gerekli incelemeleri yapmasını ve sorunu çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi arazinin yakınında elektrik direkleri de var. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilir."

Çökme ve yüzey yarıklarının oluşma nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA