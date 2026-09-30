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Yomra'da boğazına yiyecek kaçan kişiyi kooperatif başkanı Heimlich'le kurtardı

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Yomra'da boğazına yiyecek kaçan kişiyi kooperatif başkanı Heimlich'le kurtardı
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Yomra ilçesinde 20 Eylül'de bir restoranda yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan kişi, Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım'ın Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan M.M., aynı mekanda bulunan Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kızının soluk borusuna kaçan elma parçasından sonra Heimlich manevrasını öğrendiğini belirten Yıldırım, "İyi ki öğrenmişim. Herkesin başına gelebilir" dedi.

Olay, 20 Eylül'de Yomra ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Bir restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan M.M., nefes alamayınca fenalaştı ve çevredekilerden yardım istemeye başladı. O anlara tanık olan Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım, Heimlich manevrası uygulayarak yiyecek parçasını çıkardı. O anlar restorantın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak müşterilerin müdahale etmeye çalıştığı, bir süre sonra ise Göktuğ Yıldırım'ın Heimlich manevrası uygulamasıyla M.M.'nin yeniden rahat nefes aldığı görüldü.

'TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK'

Kızının soluk borusuna kaçan elma parçasından sonra Heimlich manevrasını öğrendiğini anlatan Göktuğ Yıldırım, "Ailemle birlikte kahvaltı yapmaya gitmiştim. O sırada eşim arkada bir ses ve karışıklık olduğunu söyledi. Ben de oraya doğru ilerledim. Bir abimizin nefes borusuna yiyecek kaçmıştı. 2 kişi müdahale etti ama sanırım panikle yanlış bir müdahale oldu. Gidip ben yardımcı oldum. Kızım küçükken boğazına elma parçası kaçmıştı. Orada panikleyip çıkarmıştık ama sonra ben doktor bir arkadaşımı arayarak, tekrar başımıza gelebilir diye Heimlich manevrasını öğrenmek istediğimi söyledim. Doğru müdahale yapıldığında nefes borusuna kaçan parçanın çıkmama ihtimalinin milyonda bir olduğunu söylemişti. Bu şekilde de öğrendim. Bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum" dedi.

'İYİ Kİ ÖĞRENMİŞİM'

Heimlich manevrasının herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Herkesin başına gelebilir. Her yerden öğrenilebilir, eğitimi alınabilir. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. İyi ki öğrenmişim. Nefes almakta zorlanan birinin nasıl bir halde olduğunu görebiliyorsunuz. Mide üzerinden yukarıya doğru bastırmanız gerekiyor. Kişi kendini kastığında bu manevrayı yapmak zor olabiliyor. Abimizle de iletişime geçtim. Gün aşırı arayıp teşekkür ediyor. Yalnız kaldığında başına böyle bir şey geldiğinde neler yapması gerektiğini de kendisine ilettim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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