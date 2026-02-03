Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudem Çakmak'ın cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sudem Çakmak'ın cenazesi, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden üniversite öğrencisi Sudem Çakmak'ın (20) cenazesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çakmak'ın cenazesi, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesine getirildi.

Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çakmak'ın cenazesi, İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Çakmak'ın cenaze törenine, yakınları, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
