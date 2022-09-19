Yol yapımı sırasında peribacalarının yıkıldığı iddiası
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Nevşehir'in Ortahisar ile Göreme beldeleri arasında sürdürülen yol yapımı çalışmaları esnasında peribacalarının yıkıldığı iddia edildi. Anadolu Ajanası'nın teyit hattı çıkan iddiaları yalanladı.
Sosyal medyada peribacalarının yol yapımı için yıkıldıkları öne sürüldü. İddialar kısa sürede yayıldı.
YIKIM GÖRÜNTÜSÜ KAÇAK TUVALETLERE AİT
AA tartışmalara konu olan bölgeye giderek iddiaları yerinde inceledi. İddiaların aksine peribacalrı yıkılmıyor. Yıkım görüntüleri iki kaçak tuvalete ait. Yeni yol peribacalarını korumak amacıyla yapıldı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Ortahisar Belediyesi konuyla ilgili açıklama yayınladı: "Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında önceki yıllarsa izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir"
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