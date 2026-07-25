YÖK-TPAO iş birliğiyle açılan Açık Deniz Teknolojileri programları sektöre nitelikli personel yetiştiriyor

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Zonguldak'ta kurulan Açık Deniz Teknolojileri Merkezi bünyesinde eğitim veren "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ile "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" programlarından mezun olan öğrenciler enerji sektöründe istihdam edilmeye başlandı. Program kapsamında öğrencilere 12 ay boyunca burs, uygulamalı eğitim ve staj imkanı sunuluyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK ile TPAO arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Zonguldak'ta kurulan Açık Deniz Teknolojileri Merkezi, petrol ve doğal gaz sektörüne yerli ve nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ (TP-OTC) iş birliğiyle açılan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" programlarından mezun olan öğrenciler sektörde görev almaya başladı.

Karadeniz'de keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nın ardından hız kazanan açık deniz faaliyetlerinde görev alabilecek teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan programda, öğrencilerin sondaj platformları, üretim sahaları ve saha operasyonlarında görev alabilecek donanıma sahip olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

BEUN Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2022-2023 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlayan program, 2024-2025 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. Program kapsamında öğrenciler sondaj teknolojileri, kuyu tamamlama işlemleri, log operasyonları, sondaj akışkanları, ekipman yönetimi ve iş güvenliği alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

ÖĞRENCİLERE BURS, STAJ DESTEĞİ

Program kapsamında öğrencilere çeşitli destekler de sağlanıyor. TP-OTC tarafından program öğrencilerine 12 ay boyunca 9 bin lira burs verilirken, teknik geziler, staj imkanları ve sektör temsilcileriyle uygulamalı eğitim süreçleri de yürütülüyor. Programın eğitim modeli uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanırken, öğrenciler bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminin ardından iki yıllık ön lisans programına devam ediyor. Derslerin en az yüzde 30'u İngilizce olarak veriliyor.

Program mezunları başta TPAO olmak üzere açık deniz sondaj faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlarda, Devlet Su İşleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile enerji ve mühendislik alanında faaliyet gösteren şirketlerde tekniker olarak görev alabiliyor. Mezunlar ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ile petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümlerine geçiş yapabiliyor.

"ÜLKEMİZİN MİLLİ ENERJİ HAMLESİNE DESTEK OLUYORUZ"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz'de yürütülen enerji çalışmalarının nitelikli teknik personel ihtiyacını artırdığını belirterek, uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirildiğini ifade etti.

Özölçer, "Üniversite olarak ülkemizin milli enerji hamlesine nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Bir yıl yoğun İngilizce hazırlık olmak üzere toplam üç yıllık eğitim süresiyle öğrencilerimize uluslararası standartlarda güçlü bir mesleki donanım kazandırıyoruz. Öğrencilerimize 12 ay boyunca kesintisiz burs imkanı sağlanıyor. Bu stratejik programın ülkemizin enerji hedeflerine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zikrullah Samet Güloğlu da öğrencilerin hazırlık eğitimi, mesleki dersler, staj ve uygulamalı laboratuvar eğitimleriyle yetiştirildiğini belirterek, eğitim amaçlı sondaj kulesi ve laboratuvarlar sayesinde ekipmanları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulduklarını kaydetti.

ÖZVAR: "ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ GELECEĞİN MESLEKLERİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

YÖK Başkanı Erol Özvar da üniversite-sektör iş birliğini yükseköğretimde uygulamaya koydukları istihdam odaklı dönüşümün önemli unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Kontenjan planlamasını Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını ifade eden Özvar, "Amacımız gençlerimizi sadece diploma sahibi yapmak değil, mezun olduklarında doğrudan istihdama katılabilecek bilgi ve beceriyle donatmaktır" dedi.

Enerji, yapay zeka, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve ileri üretim alanlarının geleceğin mesleklerini şekillendirdiğini belirten Özvar, "Üniversitelerimiz ile sektör arasında kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz eğitim sürecinde uygulamanın içinde yer alıyor. Açık Deniz Teknolojileri programı da bu yaklaşımın başarılı örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA