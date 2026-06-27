YÖK ile Moritanya arasında yükseköğretim işbirliği mutabakatı imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni" düzenlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile Moritanya arasında tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dayanan köklü ilişkilerin iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sunmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Son yıllarda eğitim alanında önemli bir ivme kazanan temasların ve ortaya konulan ortak iradenin bu konudaki umutlarını artırdığını belirten Özvar, "Hedefimiz, bu ilişkileri ve işbirliklerini çok daha ileriye taşımaktır. Bugün imzaladığımız mutabakat zaptının ilişkilerimiz açısından bir dönüm noktası olacağına canıgönülden inanıyorum. Bu belgeyi yalnızca hukuki bir metin olarak değil, üniversitelerimiz arasında somut, dinamik ve modern işbirliklerini hayata geçirecek stratejik bir yol haritası olarak değerlendirmekteyiz." diye konuştu.

Özvar, Moritanya'nın Türk yükseköğretim sistemine duyduğu güven ve öğrencilerinin Türkiye'deki eğitim imkanlarından memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yeni işbirlikleriyle Moritanya'dan daha fazla öğrencinin Türk yükseköğretimine kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Özvar, "Moritanya hükümetinin devlet burslusu öğrencilerini ülkemize yönlendirme yaklaşımını fevkalade kıymetli buluyoruz. Biz de bütçe imkanlarımız ve mevzuatımız çerçevesinde bu öğrenci hareketliliğini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Özvar, ortak programlar ve dijital yükseköğretim alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydederek, "Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda kazandığı ivme ve tecrübeyi Moritanyalı kardeşlerimizle paylaşmak konusunda fevkalade istekli olduğumuzu da ifade etmek isterim. Moritanya'da Türk yükseköğretim kurumlarının tecrübesini paylaşmak amacıyla inşallah önümüzdeki dönemde Türk yükseköğretim kurumlarının güzide temsilcilerinden bir grupla ziyarette bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Moritanya'da bir Türk üniversitesi açılması veya Nuakşot Üniversitesi bünyesinde bir Türk fakültesi kurulmasına yönelik stratejik yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Nuakşot Üniversitesi kampüsü içerisinde arsa veya bina tahsisine hazır olduğunuz yönündeki yapıcı taahhüdünüz ve Moritanya halkının Türkçe öğretimine gösterdiği yoğun rağbet bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vizyoner öneriyi uzun vadeli ve köklü bir işbirliği perspektifi içerisinde değerlendirmeye hazırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Moritanya Cumhurbaşkanı ile geçenlerde yapmış olduğu bir telefon görüşmesinde de ifade edildiği üzere, her iki ülke arasındaki ilişkileri daha da öteye taşıma konusunda karşılıklı beyanlar oldu. Bizler Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda Moritanya ile yükseköğretim alanındaki işbirliğimizi bu anlaşmayla daha öteye taşıyacağız."

Özvar, çeşitli stratejik alanlarda Türk üniversitelerinin bilgi birikimi ve altyapısının Moritanya ile paylaşılacağını, işbirliğinin somut sonuçlar doğurmasının beklendiğini belirterek, "Türkiye'de yükseköğretim alanında yenilikçi bir adım olarak akademik girişimcilik ve teknoloji geliştirme alanında da işbirliklerini artırma konusunda mutabık kaldık. Türkiye'deki teknopark ve üniversite kuluçka merkezleri modelinin Moritanya'da da uygulanması konusunda muhataplarımızla müzakerelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sözünü ettiğimiz alanlarda Moritanyalı kardeşlerimizle birlikte önemli işbirliklerini hayata geçireceğimizi ifade etmek isterim." sözlerini sarf etti.

İmzalanan mutabakat zaptı

İmzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke yükseköğretim kurumları arasında doğrudan işbirliğinin geliştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak alt anlaşmalar için hukuki çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca ortak uzaktan öğretim platformları ve sanal sınıfların kurulması, e-öğrenme teknolojilerinin paylaşılması ile Moritanya'daki üniversite hizmetlerinin dijitalleştirilerek modernize edilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

İki ülke arasında öğrenci ve araştırmacı hareketliliğinin yıllık burs kontenjanları aracılığıyla artırılması, üniversitelerde ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve Moritanya'da bilimsel ve teknik amaçlı Türkçe öğretim müfredatının geliştirilmesi de mutabakat zaptının öngördüğü işbirliği alanları arasında yer alıyor.

Öte yandan, imza töreni öncesinde Prof. Dr. Özvar, Moritanya İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Prof. Yacoub Ould Moine ve beraberindeki heyetle görüştü.