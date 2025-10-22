YÖK Başkanı Özvar, YÖK ile İSO arasındaki MYO işbirliği protokolünün imza töreninde konuştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde işyerinde uygulamalı eğitim modelini bütün üniversitelerimize yaygınlaştırmaktır." dedi.

Özvar, YÖK ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında Meslek Yüksekokulları (MYO) işbirliği protokolünün imzalandığı, "Küresel Rekabette Türkiye için Nitelikli İnsan Gücü ve Yenilikçi Ekosistem: Yeni YÖK Vizyonu ve Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Dönüşüm" ana gündemiyle düzenlenen İSO Meclisi 2025 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Özvar, Türkiye'nin üretim ve bilgi gücünü aynı zeminde buluşturacak, yükseköğretim sistemi açısından mühim ve kıymetli bir adım attıklarını belirterek, "İstanbul Sanayi Odası ile imzalayacağımız bu işbirliği protokolü, üniversitelerimizle sanayi dünyamız arasında kalıcı ve sistematik bir köprü kuracaktır." diye konuştu.

Protokolün temel amacının, üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğini sistematik, sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Özvar, "Sanayimizin Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik kapasitesini artırmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini güvence altına almak, üniversitelerdeki bilgi birikimini üretimle buluşturmak, meslek yüksekokullarının sanayiyle birlikte yönetilmesini ve müfredatların sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Özvar, protokol kapsamında tarafların sorumlulukları arasında, İstanbul Sanayi Odası'nın geliştirdiği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan üniversite-sanayi işbirliği modelinin üniversitelerde yaygınlaştırılması, sanayinin geleceğe dönük insan kaynağı ihtiyaçlarının ve beceri açığının birlikte tespiti ve haritalandırılması, ihtiyaç olduğunda yeni programların tasarlanması, İstanbul'daki meslek yüksekokullarının İstanbul Sanayi Odası ile birlikte yönetimine ilişkin model çalışmalarının yürütülmesi ve sair hususların yer aldığını kaydetti.

"7 ilimizde pilot uygulamalar başlatılacaktır"

Yükseköğretim sisteminde, istihdamla doğrudan bağlantılı, uygulama temelli bir eğitim anlayışını benimsediklerini dile getiren Özvar, şunları söyledi:

"Bu dönem için belirlediğimiz en önemli gündem başlıklarından biri, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde işyerinde uygulamalı eğitim modelini bütün üniversitelerimize yaygınlaştırmaktır. Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen veya verimsiz kalan staj uygulamalarını, doğrudan üretim süreciyle bütünleşmiş işyeri temelli mesleki eğitime dönüştürmek üzere tedbirler almaya başladık. Staj uygulaması olan ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2 ve lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 gibi modelleri hayata geçirmenin uygun olacağını düşünüyor ve bu sistemi yavaş yavaş taliplisi olan üniversitelerde uygulamaya başladığımızı sizlerle paylaşmak isterim."

Özvar, işyerlerinde mesleki eğitime daha fazla ağırlık vermenin sektörlerin ve işyerlerinin kapasiteleri ölçüsünde mümkün olabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde pilot uygulamalar başlatılacaktır. Bu illerdeki üniversitelerimizin mesleki eğitimine yönelik öğrenci sayıları, işletmelerin üretim ve istihdam potansiyeli, sektörlerin uygulamalı eğitim imkanları detaylı biçimde analiz edilerek kapsamlı bir envanter hazırlanmaktadır. Bu büyük dönüşüm, yalnızca Yükseköğretim Kurulu'nun değil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve tüm ticaret ve sanayi odalarının üyelerinin aktif katılımıyla, güçlü bir ortaklık modeliyle yürütülecektir. İlk etapta 7 ilde başlayacak olan bu uygulamalı eğitim modelinin, alınacak sonuçlara göre tüm ülke geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır."

Çalışmanın sahadaki karşılığını görmek üzere İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Özvar, "İkitelli OSB'de de bir meslek yüksekokulu açılması teklifimizi yöneticilerle paylaştık ve sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü niteliğinin tespiti için birlikte çalışılmasının önemini karşılıklı olarak teyit ettik." dedi.

"Üniversitelerimiz ikmal kursuna dönen yaz okullarını ortadan kaldırmalı"

Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim sisteminde başlattıkları bir diğer reform programına değinerek, şunları kaydetti:

"Lisans düzeyinde de program içeriklerini daha fazla uygulamalı, proje ve araştırma odaklı bir yapıya kavuşturma düşüncemize uygun olarak bazı programlarda teorik yoğunluğun azaltılması ve sadeleştirmeye gidilmesi yönünde somut adımlar atmaya başladık. Bu çerçevede, AKTS sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve ders yüklerinin öğrencilerimize nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bunların yanında, yaz okullarının asli işlevlerine dönmesi ve başarılı öğrencilere üst dönemlerden ders almaya imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılması da gündemimizdeki önemli başlıklardandır. Arzu eden ve başarılı olan öğrencilerimizin lisans eğitimini 3 yıl içinde bitirmesi mümkün hale gelecektir. Arzu ediyoruz ki başarılı öğrenciler, daha erken mezun olabilsinler. Üniversitelerimiz ikmal kursuna dönen yaz okullarını ortadan kaldırmalı. Yaz okulları üst sınıftan ders alacak şekilde yapılandırılmalıdır."

İstanbul Sanayi Odasının, bünyesindeki 50'nin üzerinde meslek komitesiyle sanayinin bütün sektörlerini temsil eden geniş bir yapıya sahip olduğunu aktaran Özvar, "Bu komiteler, sektörün güncel ihtiyaçlarının eğitim süreçlerine güçlü bir biçimde yansıtılmasında ve mezunlardan beklenen teknik becerilerin tespitinde önemli bir vazife üstlenebilir. Bu tespitlerin ardından müfredat güncellemeleri, iş yeri eğitimi uygulamaları ve staj modelleriyle sektörün beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Bu teknik becerilerin tespitini ülke genelinde İŞKUR anketleri üzerinden de ayrıca gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"YÖK olarak bu sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte, kararlılıkla yürütüleceğine inanıyoruz"

Özvar, üniversitelerdeki eğitim metotlarına değinerek, "Akademisyenlerimizin salt danışmanlık yapmanın ötesine geçip sektör tecrübelerini artırmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Üniversite öğretim elemanlarının iş dünyasında belirli dönemlerde görev alarak güncel üretim süreçlerini, teknolojik yenilikleri ve iş dinamiklerini doğrudan tecrübe etmelerinin, yükseköğretim müfredatına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özvar, "Bu noktada gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatma sorumluluğu sadece eğitim kurumlarının değil aynı zamanda tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin de omuzlarında olduğunu vurgulamak isterim. Öğrencilerimize sağlanan sigorta ücretleri veya mali destekler, kimi zaman yanlış yorumlanmakta ya da gereksiz bir yük gibi görülmektedir. Oysa işyeri eğitimi yapan veya staj gören her öğrenci, sektörün geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.

Özvar, "Bugün attığımız imza ile Türkiye'nin üretimle eğitimi, bilimle sanayiyi, bilgiyle kalkınmayı birleştiren yeni bir anlayışın gelişmesine katkı sunuyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak bu sürecin tüm paydaşlarıyla birlikte, kararlılıkla yürütüleceğine inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından YÖK ile İSO arasında Meslek Yüksekokulları (MYO) işbirliği protokolü imzalandı. Protokole imzayı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ile İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan attı.

Toplantıya, Hakkari Valisi Ali Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri de katıldı.