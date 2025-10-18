YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde kişi başına düşen doğrudan karbon emisyonu 493 kilogram

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Üniversitelerimizde yürütülen bütün projeler ve uygulanan politikalar sayesinde kampüslerde dikkatimizi çeken bu noktada, kişi başına düşen doğrudan karbon emisyonu 493 kilogram, yani yaklaşık yarım ton seviyesine kadar gerilemiştir. Dahası, 109 üniversitemizde bu değer 140 kilogramın altına düşmüştür. Kişi başına karbon ayak izinin dünya ortalamasının yaklaşık 4,8 ton olduğu düşünüldüğünde Türkiye'deki tüm üniversite kampüslerimizin bu alanda küresel ölçekte örnek bir konumda bulunduğunu memnuniyetle sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katıldı. "Akademi ve Sıfır Atık, Atıksız Geleceğin Bilimsel Yaklaşımı" panelinde konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Türkiye'nin geliştirdiği sıfır atık modeli, dünyanın birçok ülkesine örnek olmuş; çevre diplomasisinin yeni bir boyut kazanmasına öncülük etmektedir. Bu tablo, Türkiye'nin sadece kendi çevresel dönüşümünü gerçekleştiren değil; dünyaya ilham veren bir model ülke haline geldiğini göstermesi bakımından fevkalade anlamlıdır. Sıfır atık yaklaşımı; üretim, tüketim, teknoloji ve davranış biçimlerinin bilimsel temelde yeniden tasarlanmasını gerektiren kapsamlı bir konudur. Bu alanda gerçek anlamda yaşanacak bir dönüşümün etkili ve kalıcı olması ancak bilimin rehberliği, eğitimin yönlendirici gücü ve toplumsal katılımın dinamizmi ile mümkündür" dedi.

'KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASI İÇİN ÜNİVERSİTELERİMİZİ TEŞVİK EDİYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversiteler, sadece bilgi üreten değil; toplumsal farkındalığı geliştiren ve davranış kalıplarına güçlü şekilde etki eden kurumlar olarak sıfır atık ve çevresel duyarlılık konularında toplumu bilinçlendirme, çevre kültürünü yaygınlaştırma ve örnek olma gibi konularda önemli sorumluluklar üstlenmelidir. Yükseköğretim Kurulu olarak biz, çevresel sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve sıfır atık politikalarını Türk yükseköğretim sisteminin temel öncelikleri arasında konumlandırıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ile enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde üniversitelerimizi teşvik ediyor ve bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz. Bu çabalar sonuçlarını vermeye başlamış; üniversitelerimizde sıfır atık yönetim sistemleri kurulmuş, geri dönüşüm altyapısı ve ayrıştırma uygulamaları yaygınlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTELERDE SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizin yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi konularda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek adına yeni üniversite programlarının açılmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda son yıllarda iklim değişikliği, yenilenebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi, çevre ve kaynak yönetimi gibi alanlarda yeni lisans ve lisansüstü programlarını teşvik ediyoruz. Bunun yanında disiplinler arası bir yaklaşımla mühendislikten işletmeye, şehir planlamadan sosyal bilimlere kadar birçok alanda çevre duyarlılığını teşvik eden derslerin üniversite müfredatlarına entegre edilmesini güçlü biçimde destekliyoruz. Bir süre önce, Yükseköğretim Kurulu olarak Sıfır Atık Vakfı ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile üniversitelerde sıfır atık kültürünün yerleşmesi, çevreye duyarlı öğrenci kulüplerinin teşvik edilmesi, sıfır atık temalı akademik etkinliklerin yaygınlaştırılması ve başarılı uygulamaların ödüllendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, üniversitelerimizin bu alandaki girişimlerini desteklemeye; yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık projelerinde onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz" dedi.

'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN DOĞRUDAN KARBON EMİSYONU 493 KİLOGRAM GERİLEMİŞTİR'

Özvar, "Üniversitelerimiz; sıfır atık uygulamaları, enerji verimliliği, su yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil kampüs planlamaları gibi pek çok farklı alanda projeler yürütmektedir. Bu projeler arasında, üniversitelerimizin kendi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra TÜBİTAK, Avrupa Birliği, bakanlıklar ve çeşitli ulusal ile uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen örnek uygulamalar da yer almaktadır. Aynı yıl itibarıyla büyük bölümü ulusal ve uluslararası iş birliklerine dayanan 4 bin 322 sürdürülebilirlik temalı proje, üniversitelerimizde başarıyla yürütülmektedir. Üniversitelerimizde yürütülen bütün projeler ve uygulanan politikalar sayesinde kampüslerde dikkatimizi çeken bu noktada, kişi başına düşen doğrudan karbon emisyonu 493 kilogram, yani yaklaşık yarım ton seviyesine kadar gerilemiştir. Dahası, 109 üniversitemizde bu değer 140 kilogramın altına düşmüştür. Kişi başına karbon ayak izinin dünya ortalamasının yaklaşık 4,8 ton olduğu düşünüldüğünde Türkiye'deki tüm üniversite kampüslerimizin bu alanda küresel ölçekte örnek bir konumda bulunduğunu memnuniyetle sizlerle paylaşmak isterim. Yükseköğretim Kurulu olarak hedefimiz; üniversitelerimizin yeşil kampüslerden yeşil üniversitelere, atık yönetiminden döngüsel ekonomiye, sürdürülebilirlik bilincinden yeşil imaja doğru dönüşümünü tamamlamaktır. Bu doğrultuda iyi uygulamaların paylaşılmasını, uluslararası araştırma ortaklıklarına katılımı ve bu alandaki araştırmacılığın teşvik edilmesini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.