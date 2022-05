YÖK Başkanı Özvar duyurmuştu, 'NFT bölümü' açıklaması öğrencileri heyecanlandırdı - Haberler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde programlar ve bölümlerin hazırlandığını duyurduğu 'NFT' için heyecanlanan üniversite öğrencileri, her üniversitede bölümler açılmasını istediklerini söyledi.

Üniversiteler için NFT ve Blockchain bölüm ve programlarının tasarlandığını duyuran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklaması, üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı. Doğal yaşam fotoğrafçısından yabani hayat fotoğrafçısına, grafikerine kadar birçok sanatçının yer aldığı dijital sanat pazarı olan NFT ile ilgili üniversitelerde program ve bölümlerin hazırlanacağının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri, NFT'nin çok yararlı bir sistem olduğunu ve tüm üniversitelerde bölüm açılması gerektiğini söyledi. Öğrenciler çağa ayak uydurabilmek için yeniliklerin akademik alanda ele alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

"NFT SİSTEMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK EĞİTİM VERİLMELİ"

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim bölümü öğrencisi Ali Konuk, yaygınlaşan bir sistem olan NFT'nin akademik alanda yer almasının önemli olacağını söyleyerek, "Dünyanın zaten dijital bir yolda ilerlediğini çoğu kişi internet üzerinden görüyor ve çoğu şeyin dijital olarak ortaya çıktığını yavaş yavaş görüyoruz. NFT tuvalin üzerinde ama dijital bir şekilde yapılan, dünyanın her yerine sunulan ve bir çalışmanın milyonlarca hale getirilerek çoğaltılabilen bir çalışma. Bence NFT sisteminin gelişimi açısından üniversitelerde akademik eğitim verilmeli. Dünya sanal bir dünyaya gidiyorsa bizim de ona göre bir eğitim almamız gerekli veya gelecek nesil insanların dijital anlamda akademik eğitim alması daha iyi olur. Üniversitelerde bölümler açılması güzel olur. Yeni fikirler, çizimler, tasarımlar ve farklı kavramların ortaya çıkacağını da düşünüyorum. NFT yaptığın zaman her NFT'nin kendine has numaralandırılması ve kodlama işlemi var. NFT'nin çalınma ihtimali yok ama NFT ile yakın ilişkili olarak her şey sanal dünyaya taşındığı için her şey gerçek dünyadan uzaklaşmış insanlar ortaya çıkmaya başlayacak, bu yanını kötü olarak değerlendiriyorum. Ama NFT yaygınlaşmasını öneririm. Sonuçta dijitali de öğrenin güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"BİZDEN SONRAKİLERİN DİJİTAL SANAT VE DİJİTAL PLATFORMLARA YÖNELMESİNİ VE BU DİJİTAL PAZARDA BULUNMALARINI İSTERİM"

Gelecek nesillerin dijital sanat ve dijital platformlara yönelmesini ve dijital pazarda bulunmalarını istediğini vurgulayan Resim bölümü 3. sınıf öğrencisi Emin Yük ise, "NFT bana ve herkese göre dijital bir sanat pazarıdır. Bu pazar küçük bir pazar da değil. Sayısı milyonlarca artarak ilerliyor. Şu anda tahmini olarak 800 milyona yakın, 1 milyara yaklaşan sanatçı sayısı var. NFT ile ilgili 2017'de bir yükseliş oldu. 2017'den bu yana uğraşan sanatçılar şu anda üst düzeydeler. Ben de NFT ile uğraşıyorum. Bu pazar da kolay kolay bir kazanç elde edilmiyor ama kazancı elde etmek için bu pazarın komple içine girmek gerekiyor. Tüm zamanını tüm çalışmalarını ona vermen gerekiyor. NFT'nin akademik olarak üniversitelerde bölümleri açılıp eğitim verilerek yaygınlaştırılmasını canı gönülden isterim. Çünkü artık her şey dijitale kaymış durumda. Üniversitemizin bundan geri kalmasını istemem. İstanbul'da birçok üniversitede ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu NFT ile ilgili bölüm açılacakmış. Üniversitemizde de NFT ile ilgili bölüm açılmasını canı gönülden isterim. Çünkü sınıf arkadaşlarım veya bizden sonraki arkadaşların dijital sanat ve dijital platformlara yönelmesini ve bu dijital pazarda bulunmalarını isterim" diye konuştu.

"YENİLİĞE AÇIK OLMAMIZ VE ÇAĞA AYAK UYDURMAMIZ LAZIM"

Kastamonu Üniversitesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Güllü de kendi üniversitesinde NFT ile ilgili bölümler açılmasını isteyerek "NFT'nin faydası gelecek neslin çağa ayak uydurması için ve her şey artık dijitalden olduğu üniversitelerde bunun eğitiminin verilmesini isterim. Çünkü 3 ve 5 yaşındaki çocuklar bile artık tablet ve telefon ile uğraşıyor. Yeniliğe açık olmamız ve çağa ayak uydurmamız lazım. Gelişmiş bir ülke olabilmemiz için bilgi ve becerilerimizi biriktirerek dijital ve sanat adına dijital sanat ile uğraşmamız. Bu talebe dayalı olduğu için talep görürse açılan bölüm talep görür ve gelişerek ilerleme kat eder, talep görmezse zaten kapanır. Üniversitemizde de talep görmeyen bölümler kapanıyor. Dijital sanat ile ilgili üniversitemizde bölüm açılsın, neden açılmasın ki" şeklinde konuştu.

(Özgür Kaya - İHA)