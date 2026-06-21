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YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta önce nüfus müdürlüğüne götürdü; sonra sınava yetiştirdi

YKS öncesi kimliğini evde unuttu: Motosikletli zabıta önce nüfus müdürlüğüne götürdü; sonra sınava yetiştirdi
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YKS öncesi kimliğini evde unutan Mehmet Emin Kuşsan, Beyoğlu Belediyesi motosikletli zabıtası sayesinde 20 dakikada nüfus müdürlüğüne gidip kimlik yerine geçen belgeyi alarak sınava yetişti. Öğrenci ve zabıta okul önünde alkışlarla karşılandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) öncesi İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde sınava girmek için bekleyen adaylardan biri kimliğini evde unuttu. Mehmet Emin Kuşsan adlı öğrenci Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı motosikletli zabıtanın aracına binerek Nüfus Müdürlüğüne gitti. Motosikletli zabıta yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi aldığı kimlik yerine geçen belgeyle sınava yetiştirdi. Öğrenci ve motosikletli zabıta okul önündeki veliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Mehmet Emin Kuşsan sınav öncesi kimliğini evde unuttuğunu fark etti Annesi ve öğrenci kısa süreli panik yaşarken, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı motosikletli zabıta aday öğrencinin yardımına koştu. Annesi oğlunun kimliğini unuttuğundan okulda geldiklerinde haberdar olduğunu söylerken, çevredekiler zabıtadan yardım istedi. Bu sırada motosikletli zabıtanın aracına binen öğrenciye annesi kimlik belgesi çıkarması için "Allah yardımcınız olsun. Kasımpaşa'ya gidin oğlum" diyerek destek oldu.

MOTOSİKLETLİ ZABITA SAYESİNDE YETİŞTİ

Aday öğrenci Mehmet Emin Kuşsan zabıta motosikletiyle kimlik yerine geçen belge çıkarmak için hızla Kasımpaşa'ya gitti. Yaşananlara şahit olan başka bir öğrencinin velisi Mahmut Orakçı, "Öğrencimiz kimliğini evde unuttuğu için getiremiyordu. Zabıtaya haber verdik Zabıta da Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne gidip en hızlı şekilde yeni kimlik yerine geçecek olan belge çıkarmaya gitti. İnşallah yetişir. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne buradan teşekkür ediyoruz. Motosikletli zabıta ekiplerine teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuğumuz tez zamanda sınava yetişir." dedi.

ANNEDEN ZABITAYA TEŞEKKÜR

Yaklaşık 20 dakika içinde öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürüp sınav yerine geri getiren zabıtaya anne oğlu adına "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. Zabıta ve aday öğrenci ise sınav binası önünde alkışlarla karşılandı. Çevredeki bazı veliler ise "Helal olsun" diyerek zabıtaya teşekkür ederken, motosikleti zabıta ise "Ne demek görevimiz" karşılığını verdi. Kimliğini evde unutan Mehmet Emin Kuşsan ise, elinde bulunan kimlik yerine geçen belgeyle sınava girdi. Annesi ise bina dışında beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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