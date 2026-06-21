İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) İstanbul'da başladı.

AYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Aileleriyle moral konuşması yaptıktan sonra okullara yönlenen adaylar, sınava alınmayacağı duyurulan eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları kontrol edilen öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra görevlilerce salonlara yönlendirildi.

AYT için salonlara girişler saat 10.00'da sona ererken okul görevlileri, kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala adaylara uyarıda bulundu.

Bazı öğrencilerin okullara geç kalmamak için koşarak geldiği görüldü. Diğer veliler, sınava son anda yetişen adaylara bu sırada destek oldu.

Giriş saatinin sona ermesinin ardından sınava geç kalan adaylar binalara alınmadı.

Çocukları sınava giren bazı veliler okulların önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Bazı veliler, okul çevresinde taburelerde veya araçlarında oturup çocuklarını beklemeye başladı.

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Yerleşkesi'nde AYT'ye girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okul binası önünde toplandı.

Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, güvenlik noktalarında yapılan polis denetimlerinin ardından sınav salonlarına yönlendirildi. Okul çevresinde yoğunluk yaşanırken aileler de öğrencileri dışarıda heyecanla bekledi.

Kimliğini unutan gencin yardımına zabıta koştu

Kimliğini evde unutan Mehmet Emin Kuşsan, okul önünde görevli motosikletli zabıta ekiplerince geçici kimlik belgesi almak üzere nöbetçi ilçe nüfus müdürlüğüne götürüldü.

Kimlik belgesi çıkarılan genç, kapıların kapanmasına 10 dakika kala ekiplerce sınava gireceği binaya yetiştirildi.

Gencin annesi zabıta görevlilerine sarılarak teşekkür etti.

Kontrolden geçirilen öğrenci sınava girmek için binaya alındı.

Velilerden Mahmut Uğrakçı, basın mensuplarına, Örnektepe'de oturan bir öğrencinin kimliğini evde unuttuğunu anlattı.

Uğrakçı, öğrencinin ailesinin de kimliği getiremediğini dile getirerek, "Zabıtaya haber verdik. Zabıta ekipleri de sağ olsun, onlarla birlikte Beyoğlu Nüfus Müdürlüğüne en hızlı şekilde kimlik yerine geçen belge çıkartmaya gitti." diye konuştu.

Davutpaşa'daki Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi binasında da sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Görevliler, öğrencilerin daha rahat bir şekilde salonlara girebilmeleri için ailelere çeşitli uyarılarda bulundu.

Kapının kapanmasına saniyeler kala okula gelen bir öğrencinin koşarak binaya girdiği görüldü.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Burada aileleriyle sarılan gençler, sınıflarına gitmek üzere kampüse girdi.

"Tüm evlatlarımız için dua ediyoruz."

Velilerden Cavit Ural, çocuklardan daha heyecanlı olduklarını söyledi.

Sınavların öğrencilerin hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Ural, "Dua ediyoruz. Şu an elimizden gelen bu. Tüm evlatlarımız için dua ediyoruz. İnşallah hepsinin başarılı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

Öğrencilerden Yaman İmrahor ise çok heyecanlı olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Bütün sene çok çalıştım. Tabii ki çalışma ne kadar artarsa beklenti de heyecan da artıyor. İstiyorum ki milletim, kardeşlerim, arkadaşlarım için hayırlısı olsun. Buradan da tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum. Lütfen eğer istediği sonucu elde edemezlerse onlara kızmayın, üzmeyin. Onları hep destekleyelim. Bu dünyanın sonu değil tabii ki bir dönüm noktası. Başta babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

Baba Fırat İmrahor da "Biz erken gelmemize rağmen tam sınava giriş esnasında oğlumuzun kimliğini yanına almadığını öğrendik. Bizim üzerimizde de yoktu, panik yaşadık. Daha sonra sağ olsunlar, AK Gençliğin açtığı stantta hemen e-Devlet üzerinden karekodlu nüfus kayıt örneği çıkardık. Buradan koşarak 3-4 dakika kala oğlumuzu uğurladık. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Güç Kardeşler Anadolu Lisesi ve Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde AYT'ye girecek adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okullara geldi.

Velileriyle gelen öğrenciler bir süre okulun önünde beklerken bazılarının sınavda çıkabilecek konulardan son kez tekrar yaptığı görüldü.