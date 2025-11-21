Haberler

Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık

Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık
Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2007'te Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile 2014'de Çorum ve 2005'te İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının faillerinin yakalandığını açıkladı.

  • İzmir'de 2005 yılında başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili olarak N.D., S.K. ve H.D. yakalandı ve tutuklandı.
  • Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerinde bulunan bebeğin faili E.N.Ö. yakalandı ve tutuklandı.
  • Çorum'da 2014 yılında kesici aletle öldürülen A.Ş.'nin faili M.E.Y. tespit edildi ve tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere kurulan 'Özel Polis Ekipleri'nin çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İZMİR'DE 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL CİNAYET

Bakan Yerlikaya, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" dedi.

18 YIL ÖNCE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULANAN BEBEK

Kocaeli'de 18 yıl önce işlenen cinayete değinen Yerlikaya, şunları kaydetti: "27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı."

ÇORUM'DA 11 YILLIK KADIN CİNAYETİ

Yerlikaya, Çorum'da 11 yıl önceki cinayete ilişkin ise "6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi 'Kasten öldürme' suçundan da tutuklandı" açıklamasında bulundu.

"YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel Polis Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıŞakaron Makaron:

Çağla Tuğaltay cinayeti 25 senedir aydınlatılmayı bekliyor. O ne olacak? Boğazı kesilerek öldürüldüğü zaman sadece 14 yaşındaydı.

Haber Yorumlarıharun yakar:

yahu yapacaksınız tabi devlet size ne diye maaş veriyor, işinizi yaptığınız için ödül mü bekliyorsunuz . Anlam veremiyorum bu ülkede dönen işlere vazifesini yapmak zorunda olan insanlara vazifesini yaptığı için ödül veriyoruz. böyle bir şey yok başka bir ülkede ..

Haber YorumlarıKral Cıplak:

çok geriden geliyorsun hiç haberleri okumuyormusun günlük cinayetler suçlar suçlular çıkmış övünüyor birde, sizin işinizi mafyalar üstleniyor

Haber YorumlarıYucel C:

Böcek ailesinin ölümünden sorumlu olanları ne zaman aydınlatacaksınız ?

Haber YorumlarıPretty Fog:

Rojin Kabayiş cinayeti tazeyken çözülmedi bile.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
