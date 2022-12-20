YILIN OLAYLARI 2022 - TEMMUZ (2)

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİ MESUDİYE MAHALLESİ KOCADAĞ MEVKİSİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 300 HEKTAR ORMAN ALANI İLE 400 HEKTAR TARIM ARAZİSİNİN ZARAR GÖRDÜDatça'da yanan ormanlık alanda yangın Ormandan yükselen duman Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin helikopter ile yangın...

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİ MESUDİYE MAHALLESİ KOCADAĞ MEVKİSİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 300 HEKTAR ORMAN ALANI İLE 400 HEKTAR TARIM ARAZİSİNİN ZARAR GÖRDÜ

Datça'da yanan ormanlık alanda yangın

Ormandan yükselen duman

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin helikopter ile yangın bölgesini incelemelerde bulunması

Yangına havadan müdahale

Uçak ve helikopterlerin yangına müdahalesi

Yangının Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisine kadar gelmesi

Yanan bahçe ve ormanlık alan

Yangına havadan karadan müdahale edilmesi

Gece rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın

İki kaplumbağanın bulunması

Kaplumbağalara su verilmesi

Kaplumbağaların tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülmeleri

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin bölgede incelemelerde bulunması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin vatandaşlarla görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD gönüllüsü Barış Muştu ile telefonda görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman işçisi Yurdal Selen ile görüşmesi

Yanan alanlar (dron)

Yangın soğutma çalışmaları (dron)

MESUT ÖZİL MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil'in salona gelişi

Göksel Gümüşdağ'ın konuşması

Mesut Özil'in konuşması

Mesut Özil'in imza atması

Mesut Özil'in 10 numaralı forma ile poz vermesi MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİ MESUDİYE MAHALLESİ KOCADAĞ MEVKİSİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA 300 HEKTAR ORMAN ALANI İLE 400 HEKTAR TARIM ARAZİSİNİN ZARAR GÖRDÜ (13 TEMMUZ)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

"Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur"

MESUT ÖZİL MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE (13 TEMMUZ)

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Mesut Özil, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.